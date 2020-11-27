Онлайн-мошенники активизируются в жилищной сфере

27 ноября. FINMARKET.RU - Онлайн-мошенники ввсе активнее осваивают жилищную сферу. Под видом арендодателейатакуют пользователей досок объявлений "Авито" и "Юла": перенаправляют их на фейковыеаренды квартир, похожие на ЦИАН, где уговаривают перевести предоплату за аренду, после чего пропадают, обнаружил Telegram-канал @In4security. Зарегистрировано уже с десяток фишинговых сайтов с фрагментом Cian в названии, первые такие домены начали появляться в октябре, уточнил ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Всплеск нового типа мошенничества подтвердили и в самом ЦИАН, пишет "Коммерсант" . ЦИАН уже нанял организации, специализирующиеся на защите от мошенничества, а также сам работает над предупреждением клиентов и блокировкой доступа хакеров к контактной информации пользователей.

В атаках на сервисы аренды квартир вовлечены те же группировки, которые создавали фейковые сайты популярных курьерских служб, отмечает замруководителя отдела мониторинга и реагирования на инциденты IT-безопасности Cert-GIB Ярослав Каргалев. По его словам, если раньше злоумышленники чаще атаковали крупные зарубежные площадки, то сейчас активность нацелена на сервисы России и ближнего зарубежья.

По предварительной оценке, во 2-м полугодии домены, ориентированные на российскую аудиторию и содержащие названия известных сервисов, регистрируются в 2,5 раза чаще, чем в 1-м,говорит сооснователь и операционный директор BrandMonitor Кирилл Кириллов. "С начала июля мы заблокировали несколько тысяч мошеннических сайтов, содержащих названия известных компаний, которые выглядят следующим образом: name-pay.ru, www-name.ru, name2.ru, namescan.ru, name-baza.ru, www-name.online",- поясняет он.

По данным аналитического сервиса Statonline.ru, сейчас в зоне .ru активны 30 доменов, которые в названии дают отсылку к базе ЦИАН, такие как Cian-mebel.ru, Cian-dom.ru, Cian-shop.ru. Впрочем, такие сайты вовсе необязательно фишинговые и были зарегистрированы в разное время, подчеркивает руководитель службы технической поддержки по доменам Reg.ru Руслан Галимов.

Фишинговых сайты - распространенный способ мошенничества, поэтому в "Авито" заблокирована возможность отправки ссылок в мессенджере, а пользователям рекомендовано обсуждать детали сделки прямо на платформе, прокомментировали в пресс-службе сервиса.