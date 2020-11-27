В 2021 году госдолг России может достигнуть 24% ВВП

27 ноября. FINMARKET.RU - В 2021 годуРоссии может достигнуть 24% ВВП, что на 3,7 п.п. больше, чем запланировано проектом бюджета. Такая информация содержится в программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", разработанной правительством, пишут "Известия"

В документе говорится, что в 2021, 2022 и 2023 годах госдолг страны не должен превышать 24% ВВП, в то время как в проекте бюджета речь идет о 20,3%, 20,8% и 21,3% - максимально безопасных уровнях по мнению Минфина. Рост заимствований относительно плана не критичен и может произойти, если экономика будет испытывать давление от пандемии весь следующий год, заявили эксперты.

На резкое увеличение госзаимствований правительству России пришлось пойти из-за пандемического кризиса. В 2019 году чистый госдолг страны был в отрицательной зоне, и его можно было легко погасить за счет резервов, писали СМИ. Но уже к лету 2020 г. объем задолженности превысил размер доступной ликвидности. По итогам этого года он составит 19% ВВП, прогнозировал Минфин. При этом, согласно проекту федерального бюджета, российский госдолг продолжит расти и в ближайшую трехлетку: в 2021 году он достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн рублей), в 2022 г. увеличится до 20,8% (25,8 трлн), а в 2023 г. составит 21,3% валового продукта (28,3 трлн).

Как заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов, подобный рост заимствований для России безопасен, он по-прежнему остается одним из самых низких в мире. Однако превышать эту черту, по мнению главы Минфина, не стоит.

Впрочем, сейчас правительство все-таки допускает выход госдолга за рамки безопасного уровня. Согласно проекту изменений в программу управления госфинансами максимальный размер заимствований в 2021, 2022 и 2023 годах установлен на уровне 24% ВВП. При этом в 2024 году планка будет понижена до 20%, следует из документа.

В Минфине "Известиям" заявили, что 2020 год - уникальный для российского бюджета. Пока министерство исходит из того, что существенного увеличения заимствований по сравнению с плановыми значениями в следующие годы не потребуется, но при необходимости готово проявить гибкость.

"Мы будем придерживаться гибкой тактики при определении предложения бумаг, допуская создание запаса прочности на случай ухудшения рыночной конъюнктуры, - сказали в министерстве, отметив, что госзаимствования - не единственный источник финансирования дефицита бюджета, и, по проекту изменений долгосрочного бюджетного прогноза, уровень госдолга не превысит 24% ВВП до 2036 года".

Как считают эксперты, рост заимствований относительно плана не критичен и может произойти, если экономика будет испытывать давление от пандемии весь следующий год.