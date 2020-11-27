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27 ноября 2020 года 08:25
ФТС - на борьбу с выводом капитала за рубеж
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Виталий Невар/ТАСС
27 ноября. FINMARKET.RU - Сотрудники российской таможни могут получить право проводить дознание по преступлениям, связанным с выводом капитала за рубеж. Соответствующие поправки в ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) предусматриваются законопроектом, который подготовил Минфин. Согласно документу, таможенники получат право дознания по двум статьям Уголовного кодекса (УК): об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ч. 1 ст. 193) и совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1 ст. 193.1). Как показывает практика, пишут "Ведомости", таможенники выявляют порядка 77% совершаемых преступлений, предусмотренных этими статьями. Но сейчас функция дознания целиком лежит на сотрудниках МВД. В результате до суда доходит очень небольшая часть дел по этим статьям. "Указанное обстоятельство объясняется в том числе отсутствием у следователей следственных органов МВД России необходимых знаний в области таможенного дела и наработанной практики, которая есть у должностных лиц таможенных органов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова полагает, что предлагаемое Минфином перераспределение полномочий и нагрузки между ФТС и МВД должно позитивно сказаться на эффективности следователей органов внутренних дел, освобождаемых от производства по делам. "Таким образом, внесение изменений в УПК должно позитивно сказаться на раскрываемости преступлений, качестве уголовного судопроизводства, а также состоянии законности в сфере валютного контроля", - отметила она. Однако для бизнеса возникают новые риски, предупреждают эксперты. Так, для бизнеса предлагаемое изменение означает, что будет меньше времени для защиты прав и законных интересов подзащитных на стадии предварительного расследования. В то же время ФТС будет говорить с бизнесом на одном языке, поэтому и донести позицию бизнеса до таможенных дознавателей может быть проще.
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