Страховщики больше не хотят работать с туристическим бизнесом

26 ноября. FINMARKET.RU - Страховые компании намерены прекратить работать с туроператорами с 2022 года. Всероссийский союз страховщиков принял решение отказаться от страхования ответственности туроператоров по истечении срока действия постановления правительства № 1073, которое устанавливает условия переноса туров, реализованных туроператорами до 31 декабря 2021 года, и порядок возврата средств гражданам. Об этом "Известиям" сообщила председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков, исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

Это значит, что в 2022 году компании будут массово исключаться из единого реестра туроператоров, если не смогут выполнить требование законао фингарантиях, продлив договор страхования финансовой ответственности, либо заручиться банковской гарантией, либо сформировать достаточный объем ФПО.

Банковские гарантии получить на практике почти невозможно. А взносы в фонд персональной ответственности в "Турпомощи" должны составлять не менее 7% от общей цены проданного турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. Для крупных и средних туроператоров это является практически невыполнимым условием, а у мелких компаний получаются несерьезные суммы. Ясно, что рынку необходим альтернативный механизм обеспечения ответственности.

Спасти индустрию, по словам страховщиков, может гарантийный фонд, создание которого предусматривает законопроект об электронной путевке.

Весомый аргумент в пользу принятия законопроекта об "Электронной путевке" и создания гарантийного фонда туроператоров привела на недавней конференции, посвященной проекту, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Светлана Гусар.

Эксперты страхового рынка предлагают реформировать механизм финансовых гарантий исполнения туроператором обязательств перед своими клиентами. "Инструменты фингарантий нужно менять, они должны быть многоуровневые, и самое главное - не только на бумаге, но и на практике", - заявила в беседе с "Известиями" председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма ВСС, исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

Уход даже одного-двух страховщиков может привести к краху в целом системы страхования ответственности туроператоров. Поэтому чем быстрее будет принят законопроект, предусматривающий создание гарантийного фонда, тем больше будет времени на то, чтобы адаптироваться к новым условиям.

По словам страховщиков, создание гарантийного фонда, в который туристы, покупая тур, будут отчислять определенные суммы, неплохая альтернатива. К тому же с такой моделью туристы будут защищены максимально и гарантированно.

Однако идея гарантийного фонда, нашедшая горячую поддержку со стороны страхового сообщества, в очередной раз вызвала негодование турбизнеса. Участники отрасли отметили несвоевременность принятия этого закона и указали на недоработки в предлагаемом механизме. Так, в случае утверждения документа взносы в гарантийный фонд с каждого тура придется платить всем компаниям, при этом риски у выездных туроператоров и игроков въездного и внутреннего туризма имеют совершенно разный вес. К тому же введение электронной путевки сейчас приведет к увеличению нагрузки на и без того ослабленный турбизнес.

С учетом того что функционал "Электронной путевки" и действующего механизма финобеспечения в большей степени относится к государственным услугам, турбизнес предлагает, чтобы контроль и надзор за данными механизмами осуществляло государство в лице уполномоченного федерального органа власти - Ростуризма.