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26 ноября 2020 года 09:35
Страховщики больше не хотят работать с туристическим бизнесом
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
26 ноября. FINMARKET.RU - Страховые компании намерены прекратить работать с туроператорами с 2022 года. Всероссийский союз страховщиков принял решение отказаться от страхования ответственности туроператоров по истечении срока действия постановления правительства № 1073, которое устанавливает условия переноса туров, реализованных туроператорами до 31 декабря 2021 года, и порядок возврата средств гражданам. Об этом "Известиям" сообщила председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков, исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. Это значит, что в 2022 году компании будут массово исключаться из единого реестра туроператоров, если не смогут выполнить требование закона РФ о фингарантиях, продлив договор страхования финансовой ответственности, либо заручиться банковской гарантией, либо сформировать достаточный объем ФПО. Банковские гарантии получить на практике почти невозможно. А взносы в фонд персональной ответственности в "Турпомощи" должны составлять не менее 7% от общей цены проданного турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. Для крупных и средних туроператоров это является практически невыполнимым условием, а у мелких компаний получаются несерьезные суммы. Ясно, что рынку необходим альтернативный механизм обеспечения ответственности. Спасти индустрию, по словам страховщиков, может гарантийный фонд, создание которого предусматривает законопроект об электронной путевке. Весомый аргумент в пользу принятия законопроекта об "Электронной путевке" и создания гарантийного фонда туроператоров привела на недавней конференции, посвященной проекту, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Светлана Гусар. Эксперты страхового рынка предлагают реформировать механизм финансовых гарантий исполнения туроператором обязательств перед своими клиентами. "Инструменты фингарантий нужно менять, они должны быть многоуровневые, и самое главное - не только на бумаге, но и на практике", - заявила в беседе с "Известиями" председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма ВСС, исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. Уход даже одного-двух страховщиков может привести к краху в целом системы страхования ответственности туроператоров. Поэтому чем быстрее будет принят законопроект, предусматривающий создание гарантийного фонда, тем больше будет времени на то, чтобы адаптироваться к новым условиям. По словам страховщиков, создание гарантийного фонда, в который туристы, покупая тур, будут отчислять определенные суммы, неплохая альтернатива. К тому же с такой моделью туристы будут защищены максимально и гарантированно. Однако идея гарантийного фонда, нашедшая горячую поддержку со стороны страхового сообщества, в очередной раз вызвала негодование турбизнеса. Участники отрасли отметили несвоевременность принятия этого закона и указали на недоработки в предлагаемом механизме. Так, в случае утверждения документа взносы в гарантийный фонд с каждого тура придется платить всем компаниям, при этом риски у выездных туроператоров и игроков въездного и внутреннего туризма имеют совершенно разный вес. К тому же введение электронной путевки сейчас приведет к увеличению нагрузки на и без того ослабленный турбизнес. С учетом того что функционал "Электронной путевки" и действующего механизма финобеспечения в большей степени относится к государственным услугам, турбизнес предлагает, чтобы контроль и надзор за данными механизмами осуществляло государство в лице уполномоченного федерального органа власти - Ростуризма.
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Ключевые слова: РФ, туроператоры, страхование
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