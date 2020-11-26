Обросли долгами - на одного заемщика приходится 1,8 займа

26 ноября. FINMARKET.RU - Число заемщиков с четырьмя и более займами в январе–сентябре 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 14%, или на 500 тыс., свидетельствует статистика Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Также увеличилась закредитованность населения в целом. Сейчас в среднем на одного банковского клиента приходится 1,8 займа, в то время как в октябре этот показатель был на уровне 1,55, рассказали в кредитном бюро "Эквифакс". Эксперты считают, что отсутствие роста доходов может привести к тому, чтопревратятся в неплательщиков, пишут "Известия".

На 1 октября 2020 года в России было 4 млн человек с четырьмя и более кредитами, в то время как годом ранее такое количество займов было у 3,5 млн банковских клиентов. Рост составил 14%. Число заемщиков с тремя кредитами увеличилось на 4,5% — до 4,6 млн. А количество людей с одним и двумя долгами осталось неизменно, следует из данных ОКБ.

"Известия" опросили топ-30 кредитных организаций. В "Сбере" заявили, что не фиксируют значительного увеличения числа заемщиков с двумя и более займами за 10 месяцев 2020-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В Райффайзенбанке сообщили, что внимательно относятся к уровню долговой нагрузки клиентов и не допускают их закредитованности. В пресс-службе ПСБ газете сообщили, что при кредитовании банк оценивает платежеспособность заемщика не по количеству ссуд, а по более релевантному показателю — соотношению совокупных платежей по кредитам к доходу заемщика. По этому показателю роста долговой нагрузки не наблюдается.

Снижение реальных доходов населения может привести к тому, что в 2021 году часть заемщиков будет массово банкротиться, предупреждает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, мнение которого приводят "Известия". Он считает, что последствия будут наиболее ощутимы в социальном плане, так как рост закредитованности происходит у наименее обеспеченных слоев населения. Аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер тоже полагает, что рост числа заемщиков с тремя, а также с четырьмя и более кредитами может иметь негативные последствия в будущем, так как динамика реальных доходов населения по итогам 2020 года будет отрицательной.

Эксперт считает, что увеличение количества отказов в выдаче ссуд и кредитных карт как раз объясняется ростом долговой нагрузки заемщиков. Карты — один из самых рискованных видов кредитования, поэтому на данный сегмент будет приходиться наибольшее число отказов.

Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк полагает, что риски роста числа заемщиков с четырьмя и более активными ссудами не велики. Многие оформляют несколько карт для получения всех преимуществ бонусной программы банка и снижают кредитный лимит до минимального. Также несколько небольших займов на розничные покупки не влияют на общую кредитоспособность заемщика, поясняет эксперт.

По его мнению, финансовая устойчивость клиентов банка не сильно пострадала во время пандемии, так как государство увеличивало социальные выплаты в рамках федеральных программ, запущенных для поддержки экономики на фоне COVID-19. Но несмотря на отсутствие проблемы закредитованности населения сейчас, эксперт ожидает рост числа должников в 2021 году. В случае продолжения периода падения доходов предприятий и граждан доля просроченной задолженности будет расти. Проявления этого, вероятно, мы увидим уже в первом полугодии 2021-го, заключает аналитик "Фридом Финанс".