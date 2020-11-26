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26 ноября 2020 года 08:23
Бизнес подготовил список мер для подъема экономики
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Гавриил Григоров/ТАСС
26 ноября. FINMARKET.RU - Новая комиссия РСПП, созданная для участия союза в нормативном обеспечении "инвестиционного бума", который готовит Белый дом, займется формированием позиции бизнеса по мерам стимулирования инвестиций. Вчера по итогам ее первого заседания промышленники направили первому вице-премьеру Андрею Белоусову перечень предложений. По сведениям "Коммерсанта", в планах "нормативной" комиссии РСПП на ближайшие полгода — "сбор, формирование единой позиции и продвижение предложений по совершенствованию нормативной базы по мерам поддержки". Среди них упоминаются СПИК и СЗПК, повышение порога льготного финансирования промышленных проектов Фондом развития промышленности до 2 млрд руб., вопросы субсидирования НИОКР, а также нормативное обеспечение "общеэкономических" мер. Также, сообщает "Ъ", новый орган займется мониторингом правоприменения при реализации комплексных программ повышения конкурентоспособности, страховой и кредитной поддержки экспорта и подготовкой предложений по совершенствованию процедуры освобождения от НДС ввозимого оборудования, не имеющего аналогов и выработкой позиций союза «по текущим инициативам федеральных ведомств". Еще одной задачей комиссии станет "формирование предложений по поддержке капиталоемких проектов с объемом инвестиций более 50 млрд руб. через формирование пакета из существующих мер".
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Ключевые слова: РФ, РСПП, комиссия, полномочия
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