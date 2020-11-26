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26 ноября 2020 года 08:10
Работникам предлагают платить НДФЛ самостоятельно
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
26 ноября. FINMARKET.RU - Изменения в шкале налогообложения породили ряд дискуссий, которые сводятся не только к тому, будут ли впоследствии новые шаги в сторону ее еще большей прогрессивности. Так, глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что считает правильным, если россияне сами будут платить НДФЛ со своей зарплаты. Сейчас эта проблема не стоит перед абсолютным большинством россиян - за них НДФЛ платит работодатель, пишет "Российская газета". Это радикальное решение обсуждалось в последний раз на рабочей группе комитета в контексте борьбы с "серыми" зарплатами - подразумевается, что если работник будет платить за себя НДФЛ сам, то у его работодателя не будет интереса выплачивать ему зарплату в конверте. Впрочем, из слов Артамонова следует, что ФНС и минфин в случае ввода такой системы опасаются резкого провала по выплатам НДФЛ, из которого во многом формируются региональные и местные бюджеты. Минфин, по словам Артамонова, выразил опасение, что он не сможет администрировать этот огромный объем дополнительной работы. В самом минфине "РГ" заявили, что такое предложение официально на рассмотрение пока не поступало. Гораздо более удобный сценарий для реализации, и над ним уже действительно работает ФНС - автоматизация подачи деклараций (в том числе и вычетов), чтобы людям было выгодно ими пользоваться, говорит главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, мнение которого приводит "РГ". "Сейчас на вычеты подают меньше 15% налогоплательщиков, а формирование декларации приведет к тому, что люди увидят, сколько они заплатили за год, и если им не нужно будет ничего доначислять, то это будет более востребовано", - полагает он. Сторонники самостоятельной уплаты НДФЛ считают, что это повышает гражданскую ответственность и осознание себя как хозяина бюджета, но это выгоды скорее теоретические, говорит Табах. По его мнению, подача декларации достигает примерно тех же целей, не разрушая систему администрирования НДФЛ.
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