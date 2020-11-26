Частные инвесторы массово вложились в ПИФы

26 ноября. FINMARKET.RU - Почти 650 тыс. новых розничных инвесторов вложились в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в третьем квартале 2020 года, что является максимальным числом за всю историю развития отрасли, причем их число резко выросло в закрытых ПИФах из-за интереса к IPO иностранных компаний, говорится в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов", подготовленном

В основном в третьем квартале инвесторы приобретали паи открытых и биржевых фондов. "Высокий спрос на паи ПИФов со стороны розничных инвесторов во многом связан с поиском доходных инструментов на фоне снижения ставок по депозитам, в целом благоприятной ситуацией на финансовых рынках и упрощением процедуры инвестирования по мере развития онлайн-каналов продаж. Росту притока средств инвесторов в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом также способствовало общее улучшение экономической ситуации, сопровождавшееся некоторым восстановлением доходов населения", - поясняет Банк России.

Чистый приток средств в ОПИФы в июле-сентябре составил 38,1 млрд рублей (рост на 51%к кварталу и на 36% год к году). Чистый приток средств в БПИФы - 13,3 млрд рублей, что более чем в два раза превышает значение предыдущего квартала и почти в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В биржевые ПИФы приходят более массовые категории инвесторов, чем в открытые, что подтверждает средняя сумма инвестиций пайщиков - физических лиц. Вложения в открытые ПИФы на конец сентября составили 536 тыс. рублей, в биржевые - 34 тыс. рублей. Для сравнения: средний объем средств на депозитах физических лиц на конец сентября составил 188 тыс. рублей.

"Это отражает тенденцию массового притока средств физических лиц на фондовый рынок, а также говорит об использовании БПИФов в качестве пробного инструмента инвестиций начинающими инвесторами. Их могут привлекать низкие комиссии и высокая ликвидность БПИФов по сравнению с классическими ОПИФами, что становится важным критерием выбора типа фонда в условиях волатильности рынков", - говорится в обзоре.

Среди биржевых ПИФов по итогам квартала максимальный чистый приток средств пришелся на фонды, ориентированные на вложения в российские государственные бумаги и ETF. "После волатильности на рынках в начале 2020 года граждане стали больше интересоваться вложениями в защитные активы и ETF, к которым дают доступ многие биржевые ПИФы. Это стало одной из причин роста их популярности", - поясняет ЦБ РФ.

Наиболее заметной тенденцией в динамике структуры активов ОПИФов стало увеличение доли вложений в иностранные ценные бумаги (рост на 4 п.п., до 27%) на фоне снижения вложений в корпоративные облигации (снижение на 4 п.п., до 39%) и в акции (снижение на 2 п.п., до 20%). Такое перераспределение может объясняться ростом интереса пайщиков к иностранным активам, а также их переоценкой на фоне ослабления рубля.

Чистый приток инвестиций в ЗПИФы вырос в 2,5 раза, до 108,3 млрд рублей. При этом наблюдался резкий рост числа пайщиков (в 2,5 раза, до 38,3 тыс.), который был связан с размещением паев фонда, ориентированного на вложения в IPO иностранных эмитентов (почти 100% пайщиков этого фонда - физические лица). Стоимость чистых активов ЗПИФов за июль-сентябрь выросла на 9%, до 4,1 трлн рублей. На конец квартала доля стоимости чистых активов ЗПИФов, приходящаяся на физических лиц, составила 35%. В результате увеличения числа пайщиков - физических лиц средняя величина вложений в этот тип фондов за квартал сократилась более чем наполовину, до 107 млн рублей, но по-прежнему остается максимальной среди всех сегментов, так как ЗПИФы ориентированы на работу с крупными инвесторами и юридическими лицами. Средняя величина вложений инвесторов - физических лиц составила 39 млн рублей (минус 65% за год).

По итогам третьего квартала общий нетто-приток инвестиций в ПИФы составил 162,1 млрд рублей - это более чем в два раза превышает значение предыдущего квартала, но почти наполовину меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом значительно поменялась структура чистого притока: две трети в июле-сентябре пришлось на ЗПИФы, еще четверть - на ОПИФы, доля БПИФов достигла 8%. Годом ранее на закрытые фонды приходилось почти 90% притока. Без учета закрытых фондов приток в ПИФы вырос на 61,7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Средневзвешенная доходность ОПИФов по итогам третьего квартала составила 24,6%, БПИФов - 42,9% годовых. Доходность ЗПИФов незначительно выросла - до 14,8% годовых.