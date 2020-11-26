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26 ноября 2020 года 09:10
Центры занятости станут государственными кадровыми агентствами
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Артем Геодакян/ТАСС
26 ноября. FINMARKET.RU - Службы занятости в РФ будут перепрофилированы в государственные кадровые агентства, сообщает "Российская газета". "До конца 2023 года все службы занятости будут модернизированы. Планируется их полное переоснащение, а также переобучение сотрудников - новым принципам, компетенциям и технологиям работы будут обучены до 4 тыс. человек в 2021 году и по 6 тыс. человек ежегодно в период с 2022 по 2024 год", - говорится в публикации со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По словам главы Минтруда, благодаря единой цифровой платформе максимальное количество услуг государственные кадровые агентства будут предоставлять в электронном формате, а также смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране, отмечается в статье. В ведомстве также сообщили, что службы занятости в новом качестве появятся в 61 регионе в 2021 году, в 2022 году они будут работать уже в 73 регионах, а в 2023 году заработают по всей России, пишет "Российская газета".
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Ключевые слова: РФ, занятость, центры, реорганизация
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