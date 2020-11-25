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25 ноября 2020 года 18:00
Инфляционные ожидания россиян в ноябре немного выросли
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25 ноября. FINMARKET.RU - Инфляционные ожидания населения и предприятий в ноябре немного выросли, следует из комментария Банка России. Так, оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, согласно опросу "инФОМ", в ноябре составила 10,1%, что на 0,4 процентного пункта (п.п.) выше значения октября. Оценка наблюдаемой за год инфляции выросла за ноябрь на 1,1 п.п. - до 10,7%. "В ноябре темпы роста ожидаемой инфляции были меньше, чем наблюдаемой. Это указывает на то, что население частично воспринимает ускорение наблюдаемой инфляции как временное", - отмечает ЦБ. На рост инфляционных ожиданий населения в ноябре, как и в октябре, продолжали влиять ослабление рубля и ускорение роста цен на отдельные товары. При этом инфляционные ожидания населения оставались вблизи локальных пиковых значений января-февраля 2019 года, когда они увеличились под влиянием ослабления рубля и повышения ставки НДС. Значения наблюдаемой инфляции в ноябре превысили уровни начала 2019 года. Повышение инфляционных ожиданий создает риски того, что население начнет чаще следовать защитным от инфляции стратегиям - например, временно увеличивать спрос на товары длительного пользования, а также ускоренно переводить свои средства с депозитов в рыночные финансовые активы, в том числе валютные. Реализация населением таких стратегий может усиливать действие временных проинфляционных факторов за счет повышенного спроса на определенные активы, товары и услуги. Поэтому мониторинг инфляционных ожиданий является важным аспектом анализа при принятии решений по денежно-кредитной политике. Банк России, согласно проведенному мониторингу опроса предприятий, считает, что в ноябре ценовые ожидания на 3 месяца вперед практически не изменились. При этом баланс ответов сохраняется на уровнях выше значений марта-апреля 2020 года. Средний ожидаемый темп роста цен в ближайшие три месяца в ноябре составил 3,2% в годовом выражении по сравнению с 2,8% в октябре. Ценовые ожидания предприятий формировались под действием разнонаправленных факторов: роста издержек и слабого потребительского спроса. ЦБ отмечает, что в ближайшее время влияние краткосрочных проинфляционных факторов на динамику цен сохранится, однако в среднесрочной перспективе будут преобладать дезинфляционные факторы со стороны спроса. Инфляция по итогам 2020 года, как по-прежнему прогнозирует ЦБ, ожидается в интервале 3,9-4,2%, в 2021 году - 3,5-4,0% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Годовая инфляция, исходя из недельных данных Росстата, на 16 ноября ускорилась до 4,2%, достигнув верхней планки прогноза ЦБ. На конец октября этот показатель составлял 4%.
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