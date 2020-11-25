Минэкономразвития хочет сделать патенты собственностью компаний

25 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило расширить возможности коммерциализации технологий, созданных вузами и НИИ, следует из опубликованного проекта поправок к законам о науке (127-ФЗ) и об образовании (273-ФЗ), пишет

Для этого министерство предлагает устранить ограничения для вузов и НИИ по передаче исключительных прав (патентов) на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в уставный капитал компаний, планирующих внедрение таких технологий. Сейчас научные и образовательные организации могут предоставить технологическим стартапам лишь право использования принадлежащих им РИД (лицензии), но, поскольку права могут быть переданы и другим лицам, вложившийся в стартап бизнес рискует потерять инвестиции.

Как отмечают в Минэкономразвития, бизнес слабо заинтересован в создании стартапов с научными и образовательными учреждениями. Незаинтересованность бизнеса в финансировании науки подтверждают и данные Счетной палаты: 60-70% расходов на исследовательские работы приходится на федеральный бюджет. При этом эти вложения неэффективны, указывают госаудиторы. По оценкам министерства, более 40% патентов на изобретения выдаются научным и образовательным организациям, но коммерциализуется из них "ничтожная доля". По словам замглавы Роспатента Андрея Солоновича, сейчас у бизнеса, обладающего правом использования РИД, также отсутствуют возможность и мотивация улучшать технологии.

Законопроект недостатки действующей правовой конструкции устраняет, при этом, помимо возможности передачи исключительных прав на РИД стартапам, документ создает систему защиты прав разработчиков технологий. Так, получивший патент правообладатель должен будет поддерживать права на РИД и передавать по требованию вуза или НИИ ему простую неисключительную лицензию, а при передаче исключительных прав иному лицу - обеспечить преемственность таких обязательств.

В экспертном, деловом и научном сообществах инициативу в целом поддерживают, но считают, что полностью решить проблемы вовлеченности бизнеса в науку позволит лишь системная работа.