Предустановку российского софта перенесут на апрель

25 ноября. FINMARKET.RU - Срок вступления в силу закона об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV перенесут на 1 апреля 2021 года, сообщил "Российской газете" председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Такую поправку в внесут в Думу до конца недели.

В Минцифре также подтвердили думскую инициативу: "Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят", - сказали в министерстве.

По словам Жигарева, в отрасли ожидали, что перечень приложений и порядок их предустановки опубликуют в сентябре 2020 года. Тогда компании смогли бы перестроить бизнес-процессы и подготовиться к переходу на новые правила с 1 января 2021 года. Однако соответствующее постановление правительства было опубликовано только вчера.

Кроме того, до сих пор не согласована позиция по сумме штрафов для компаний, которые не смогут выполнить требование о предустановке, рассказал депутат.

Замглавы Минцифры Максим Паршин также напомнил, что с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений неоднократно проводились встречи для обсуждения требований и порядка предустановки.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на электронные устройства подписан президентом в конце прошлого года. Согласно постановлению правительства, опубликованному в понедельник, предустановка коснется смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV.