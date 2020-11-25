Москва стала аутсайдером на рынке внутреннего туризма

25 ноября. FINMARKET.RU - Из-за новой волны ограничений в Москве на фоне пандемии россияне меньше стали посещать столицу.

На неделе 16-22 ноября оборот московских отелей из категории малого и среднего бизнеса сократился на 22% относительно предыдущей недели, операторы индустрии развлечений за аналогичный период потеряли 21%. Такие данные приводятся в исследовании Tinkoff CoronaIndex, пишет "Коммерсант"

Аналитики банка связывают заметный спад в гостиничной и развлекательной сферах с введением новых ограничений. В Москве с 13 ноября заведения общепита и развлекательные учреждения должны быть закрыты с 23 часов и до шести утра. Театры, кинотеатры и концертные залы могут быть заполнены только на 25%, а работа музеев запрещена. Ограничения продлятся до 15 января.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин констатирует, что введение новых ограничений сделало Москву аутсайдером на рынке внутреннего туризма: сейчас турпоток по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ниже на 65%.

Замдиректора направления гостеприимства CBRE Анна Тертычная отмечает, что отрицательную динамику загрузки отели Москвы начали демонстрировать еще в октябре: тогда показатель сократился на 5 п. п, до 42%. В ноябре и декабре, по ее прогнозам, снижение продолжится.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов не сомневается, что гостей на новогодние праздники в этом году будет меньше, чем в прошлом. Но оценить потенциальный поток, по его словам, сейчас сложно из-за очень низкой глубины бронирования.