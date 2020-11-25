Банки смогут открывать счета юрлицам удаленно с помощью биометрии

25 ноября. FINMARKET.RU - После принятия законопроекта о расширении сфер применения единой биометрической системы (ЕБС) с ее помощьюсмогут дистанционно принимать на обслуживание не только физлиц, но и юрлиц. Об этом "Известиям" заявили в "Ростелекоме". В компании добавили, что услуги по биометрии также смогут оказывать страховые и МФО. Какие именно продукты на базе ЕБС будут пользоваться популярностью, рынок определит самостоятельно с учетом новых возможностей по переводу в онлайн высокорисковых операций, отметили в "Ростелекоме".

О расширении действия ЕБС на все категории клиентов, в частности на юрлиц и ИП, заявлял в ноябре на конференции Ассоциации российских банков директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин. Он пояснил, что с помощью биометрии можно будет идентифицировать и подтвердить полномочия представителя фирмы. Законопроект, позволяющий принимать на обслуживание юрлиц, находится в высокой стадии готовности, сообщил Иван Зимин. Его принятие ожидается до конца года.

В крупнейших российских банках поддержали доступ юрлиц и ИП к удаленному открытию счетов через ЕБС, заявили "Известиям" их представители. В РСХБ сервис считают очень востребованным. ПСБ рассматривает возможность удаленного открытияклиентам-юрлицам. В будущем банк готов изучить вариант расширения пакета услуг без кредитного риска: депозиты, зарплатные проекты и торговый эквайринг, которые могут работать без открытия банковских счетов, подчеркнули в кредитной организации. В контакт-центре ВТБ планируется внедрить технологию, которая позволит проводить аутентификацию клиентов среднего и малого бизнеса и расширить возможности виртуального ассистента, добавили в банке.

Заинтересованы в дистанционном принятии на обслуживание юрлиц и ИП с помощью биометрии также МКБ, Совкомбанк, ДОМ.РФ, Делобанк (группа СКБ Банка), крымский РНКБ и Почта Банк.

Механизм позволит снизить затраты на обслуживание представителей компаний, а также значительно упростит открытие счетов для недавно созданных фирм. При этом могут обостриться споры между старыми и новыми руководителями организаций, опасаются эксперты.