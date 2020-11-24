В России активизировались "черные кредиторы и коллекторы"

24 ноября. FINMARKET.RU - В России в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом количество выявленных нелегальных кредиторов выросло на 56,8% - со 132 до 207, рассказали "Известиям" в Центробанке.

А за 9 месяцев т.г. выявлено 593 "черных кредитора", что на 62,4% ниже, чем за аналогичный период 2019 г. Спад в основном наблюдался в первой половине года на фоне ограничений, связанных с распространением вируса. Резкий рост в 3-м квартале по сравнению с предыдущим объясняется послаблением карантинных ограничений в тот период, подчеркнули в пресс-службе. Вместе с нелегальными кредиторами регулятор выявил более 1 тыс. организаций, которые действовали на финансовом рынке незаконно.

Банк России в январе-сентябре получил более 170 обращений в отношении нелегальных кредиторов, где одно заявление могло включать жалобы на несколько субъектов (за весь 2019 г. - 329). В основном люди жалуются на огромные проценты, отмечают в пресс-службе.

Чтобы избежать подобных ситуаций, регулятор советует гражданам повышать свою финансовую грамотность, брать кредиты только у легальных финорганизаций, которые ограничены по процентным ставкам и могут реструктурировать долг в случае трудностей. Условно легкий способ получить деньги у нелегалов может привести к столкновению с "черными коллекторами", предупреждают там.

Правоохранительными органами по переданнымматериалам возбуждено 390 административных дел по различным статьям КоАП РФ, из которых половина относится к незаконному предоставлению потребительских займов.

Также россияне в этом году больше стали жаловаться на "черных коллекторов". Как рассказали "Известиям" в ФССП, в январе-сентябре количество заявлений граждан о неправомерных действиях взыскателей долгов снизилось до 19,9 тыс. с 20,7 тыс. в таком же периоде 2019 г. Однако за это время доля жалоб на нелегальных выбивателей, не состоящих в госреестре юрлиц и осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, увеличилась с 66% до 72%.

Как рассказала "Известиям" руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, жалобы граждан на действия коллекторов участились на фоне пандемии коронавируса и кризиса в экономике. По ее словам, за 3 квартала количество обращений в связи с нарушениями при взыскании увеличилось на 20% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Однако оценить изменение ситуации на рынке "черных кредиторов" сложно, так как судить о его объемах лишь по числу жалоб и выявленных нарушений будет некорректно, считает Лазарева.

Практически невозможно оценить количество действующих нелегальных коллекторов: оно может варьироваться от нескольких сотен до тысячи, отмечает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Это могут быть компании-однодневки и отдельно взятые люди, которых нет в реестре ФССП.