Пенсия в 2021 году в среднем вырастет на тысячу рублей

24 ноября. FINMARKET.RU - На этой неделе Госдума рассмотрит два важных законопроекта — о федеральном бюджете на следующую трехлетку и о бюджете Пенсионного фонда. О том, какие индексации пенсий запланированы в следующем году, "Парламентской газете" рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Причем это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 процента. То естьв среднем увеличится на тысячу рублей", - рассказала Елена Бибикова.

По ее словам, наряду с пенсиями многие, в частности ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — они будут повышены с 1 февраля. Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии, отметила Бибикова. Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Пока это 2,6 процента, но показатель еще может быть скорректирован.