РФ хотят вернуть к солидарной системе пенсионного обеспечения

24 ноября. FINMARKET.RU - В следующем году в Госдуму могут внести законопроект, который предлагает в корне изменить пенсионную систему и вернуться к выплатам напрямую из бюджета. Концепция сводится к тому, что пенсия – это бюджетное обязательство государства, а не страховка от потери работы, как настаивают в правительстве, сообщает "Независимая газета". О подготовке такого законопроекта изданию рассказал руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам Миронова, законопроект "будет содержать базовые принципы солидарной системы пенсионного обеспечения". "Мы предлагаем коренным образом изменить существующую пенсионную систему и считаем необходимым вернуться к солидарной системе пенсионного обеспечения, когдавыплачиваются из госбюджета на основе трех критериев: трудового стажа, заработной платы и особых условий труда", – пояснил он. "Как это происходило в советские годы", – добавил депутат. Концепция законопроекта сводится к тому, что пенсия – это не страховка от потери работы, а бюджетное обязательство государства.

По словам депутата, схема выплат предлагается приблизительно следующая: "Нынешние взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) переводятся напрямую в. Большая часть операций по контролю и начислению пенсий переводится в автоматический цифровой формат". Ссылаясь на обсуждения экспертов, депутат уточнил, что функции ПФР могла бы взять на себя Федеральная налоговая служба, расширив возможности личного кабинета налогоплательщика; другой вариант – цифровая платформа Госуслуги.

Критерии для назначения трудовых пенсий по старости предлагаются те же, что были до повышения пенсионного возраста: мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. "Особые категории работников (военные, работники вредных производств и т.д.) выходят раньше", – добавил Миронов.

Возникает, однако, вопрос источников финансирования. Судя по комментарию Миронова, во-первых, "происходит прямая экономия на затратах на содержание… ПФР". Во-вторых, предлагается "отменить сегодняшние льготы по сокращению пенсионного налога для богатых": "Льгота на пенсионные взносы с доходов выше 1,292 млн руб. в год отменяется". Пусть те, кто получает сверх этого дохода, "также платят 22%", призывает депутат.

Озвученные депутатами предложения вызывают споры. "Механизм государственного пенсионного страхования нельзя превратить в механизм социальной пенсии, которая и сейчас выплачивается из средств бюджета, – сказала "НГ" председатель Комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок. – Страховой механизм позволяет накопить в течение трудовой деятельности соразмерно взносам гражданина в пенсионную систему. Ведущие зарубежные страны не отказываются от государственного страхового компонента, дополнительно развивая индивидуальные негосударственные пенсионные программы".

При этом, как отметила эксперт, принцип солидарности присутствует и в действующей сейчас в России системе. "Интересно, что инициаторы предложения считают, что надо брать в расчет и стаж, и размер заработной платы, это характерно отчасти как раз для страхового принципа. Однако они считают, что государственная казна сможет обеспечить необходимую детализацию пенсионных накоплений и выплат", – отметила Починок и указала на свои сомнения в целесообразности предложенных преобразований.

"Страховой принцип формирования пенсий в России работает, хотя и с учетом некоторых отечественных нюансов. Так, в нашей стране распространена нелегальная занятость, при которой деньги в пенсионную систему вовсе не поступают, не до конца проработаны вопросы с самозанятым населением", – пояснила "НГ" профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, некорректно поднимать вопрос об эффективности работы страховой системы как единственно возможной. "Вопрос должен подниматься относительно того, как обеспечить несколько источников пенсионного дохода"– считает она.