Компаниям могут упростить обратный выкуп акций

24 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвитиякорректирует процедуру обратного выкупа акций компаниями - министерство подготовило проект изменений в закон "Об акционерных обществах", позволяющий компаниям приобретать их на организованных торгах (на бирже) по цене рынка. При этом Минэкономразвития предлагает четко регламентировать, когда обратныйсвоих же акций на биржах точно не будет считаться манипулированием рынком, пишет "Коммерсант"

Законопроект, упрощающий процедуру обратного выкупа публичными акционерными обществами (ПАО) собственных акций, подготовлен в рамках "дорожной карты" "Трансформация делового климата". Сейчас по закону об АО в решении собрания акционеров о buyback должны быть указаны, в частности, категории, количество покупаемых акций и цена их приобретения, а после сделки необходимо отчитаться о ней. Это сильно усложняет процедуру - в итогечасто используют для buyback свои "дочки".

Как поясняют в Минэкономразвития, нынешняя процедура подходит для тендерного предложения акционерам, теперь ее оптимизируют для биржевых торгов. Для покупки собственных бумаг с биржи собрание акционеров будет утверждать только максимальное количество приобретаемых акций и объем предусмотренных на это средств.

Как отмечает "Коммерсант", похожая процедура временно (до конца года) установлена для ПАО, разместивших своихв период пандемии COVID-19,- де-факто это инструмент, повышающий адаптивность компаний к колебаниям рынка.

По словам замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, такой порядок позволяет "приобретать акции по рыночной цене в режиме реального времени, а не по заранее определенной решением стоимости, которая не может быть изменена в ходе приобретения".

Одновременно с этим министерство предлагает не применять в отношении программы выкупа ограничения на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком при соблюдении ряда условий. В частности, акции должны приобретаться для уменьшения уставного капитала, для поощрения работников и менеджмента или в иных законных целях, с привлечением брокера, а информация о buyback должна быть надлежащим образом раскрыта.