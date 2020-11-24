.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
24 ноября 2020 года 08:32
К 2024 году 95% госкомпаний направят на дивиденды половину прибыли
|0
DPA/TACC
24 ноября. FINMARKET.RU - К 2024 году долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95%, следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", пишут "Известия". Сегодня госкомпании должны выплачивать акционерам не менее 25% чистой прибыли, однако Минфин уже несколько лет выступает за то, чтобы удвоить их обязательства. В 2016 году министерство даже подготовило проект постановления, который закрепил бы норму по выплате дивидендов госкомпаниями на минимальном уровне 50% от прибыли. Но предложение Минфина пока не нашло формального закрепления: несмотря на то что в бюджете закладывается именно такой уровень дивидендных выплат, крупнейшие организации-плательщики добились индивидуального подхода. Предполагается, что достигнуть цели о доведении доли госкомпаний до 95% позволит как раз реализация старого проекта постановления, разработанного Минфином, пояснили в пресс-службе правительства. При этом, согласно проекту бюджета, в ближайшую трехлетку госкомпании заплатят в казну 2,1 трлн рублей. Правительственный документ предполагает и другие изменения. Так, более половины организаций (55%), долю в которых имеет государство посредством Росимущества, должны будут достигнуть 85% среднеотраслевого уровня рентабельности активов, то есть эффективно распоряжаться своими ресурсами. В проекте также говорится, что ежегодно число организацией с участием РФ будет сокращаться не менее чем на 10%, а активность государства в деятельности коммерческих компаний и вовсе будет сведена к минимуму. В Минфине "Известиям" подтвердили, что ранее внесли в правительство проект распоряжения, который предусматривает единый подход к дивидендной политике всех акционерных обществ с госучастием. Это обусловлено необходимостью увеличения дохода РФ, как акционера, и привлечением частных инвесторов в акционерный капитал, пояснили в министерстве. Как считают опрошенные "Известиями" эксперты, увеличение выплат приведет к росту капитализации компаний, но успех приватизации будет зависеть от щедрости государства.
.
Ключевые слова: РФ, госкомпании, дивиденды, Минфин, планы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.