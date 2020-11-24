К 2024 году 95% госкомпаний направят на дивиденды половину прибыли

24 ноября. FINMARKET.RU - К 2024 году долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на, доведут до 95%, следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", пишут "Известия"

Сегоднядолжны выплачивать акционерам не менее 25% чистой прибыли, однакоуже несколько лет выступает за то, чтобы удвоить их обязательства. В 2016 году министерство даже подготовило проект постановления, который закрепил бы норму по выплате дивидендов госкомпаниями на минимальном уровне 50% от прибыли. Но предложение Минфина пока не нашло формального закрепления: несмотря на то что в бюджете закладывается именно такой уровень дивидендных выплат, крупнейшие организации-плательщики добились индивидуального подхода.

Предполагается, что достигнуть цели о доведении доли госкомпаний до 95% позволит как раз реализация старого проекта постановления, разработанного Минфином, пояснили в пресс-службе правительства. При этом, согласно проекту бюджета, в ближайшую трехлетку госкомпании заплатят в казну 2,1 трлн рублей.

Правительственный документ предполагает и другие изменения. Так, более половины организаций (55%), долю в которых имеет государство посредством Росимущества, должны будут достигнуть 85% среднеотраслевого уровня рентабельности активов, то есть эффективно распоряжаться своими ресурсами. В проекте также говорится, что ежегодно число организацией с участиембудет сокращаться не менее чем на 10%, а активность государства в деятельности коммерческих компаний и вовсе будет сведена к минимуму.

В Минфине "Известиям" подтвердили, что ранее внесли в правительство проект распоряжения, который предусматривает единый подход к дивидендной политике всех акционерных обществ с госучастием. Это обусловлено необходимостью увеличения дохода РФ, как акционера, и привлечением частных инвесторов в акционерный капитал, пояснили в министерстве.

Как считают опрошенные "Известиями" эксперты, увеличение выплат приведет к росту капитализации компаний, но успех приватизации будет зависеть от щедрости государства.