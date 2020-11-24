Льготные кредиты МСП позволили сохранить 5 млн рабочих мест

24 ноября. FINMARKET.RU - Объем кредитных соглашений, заключенных предпринимателями в рамках разработанных Минэкономразвития льготных программ кредитования, составил около 1,5 трлн руб. Из них более 39 тыс. кредитных соглашений на сумму около 102 млрд - по программе кредитования для выплаты заработной платы под 0% (ФОТ 0) и более 225 тыс. кредитных соглашений на сумму более 442 млрд - по программе кредитования под 2% (ФОТ 2.0) с возможностью списания (фактически выдано более 410 млрд).

Как отмечает замминистра экономического развитияТатьяна Илюшникова, самыми востребованными среди льготных кредитов оказались 2-процентные, позволившие сохранить для россиян более 5 млн рабочих мест, пишут "Ведомости"

"Программа ФОТ 2.0 больше всего востребована в сферах оптовой и розничной торговли и авторемонта (41%), транспортировки и хранения (11%), гостиничного бизнеса и общепита (11%), а также обрабатывающего производства (9%). С апреля следующего года начнутся списания по программе: тем, кто сохранит не менее 90% сотрудников, кредит будет списан полностью вместе с процентами", - напомнила замминистра.

Кроме того, существенную кредитную поддержку бизнес получил (в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") по программе субсидирования по кредитам малого и среднего бизнеса под 8,5%, которая была адаптирована к условиям пандемии. В частности, было исключено требование к заемщику об отсутствии задолженности по налогам и сборам, зарплате. Были сняты ограничения по максимальному объему кредитных соглашений на рефинансирование. Указанные изменения позволили заключить в рамках программы с начала года более 15 тыс. договоров на сумму свыше 1 трлн руб. (фактически выдано 873 млрд руб.).

Однако, отмечают эксперты, перечисленные программы поддержки работать начали далеко не сразу.