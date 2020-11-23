НПФ ищут новые инструменты вложений

23 ноября. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) отказываются от вложений в банковские депозиты, некогда одно из самых популярных инвестиционных решений. Вложения частных фондов пенсионных накоплений в депозиты и на счета банков продолжают стремительно сокращаться, следует из аналитического материала "Тенденции рынка НПФ" (составляется по данным спецдепозитариев). В третьем квартале доля этих активов в агрегированном портфеле фондов уменьшилась еще на 0,5 процентного пункта (п. п.) и достигла 3,4% от пенсионных накоплений НПФ, или чуть менее 100 млрд руб., пишет "Коммерсант" . В абсолютных значениях меньше этого порога инвестиции в такие банковскиебыли только в начале 2012 года, отмечают в ЦБ.

Впрочем, тогда у НПФ было значительно меньше средств граждан по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), а значит, доля их в совокупном инвестиционном портфеле была значительно выше. Если на конец третьего квартала этого года объем пенсионных накоплений у НПФ за счет полученного ими инвестиционного дохода впервые в истории превысил 2,9 трлн руб., то, например, на конец 2011 года из суммарного инвестиционного портфеля НПФ по ОПС - 393,7 млрд руб., 23,3% было вложено в депозиты, следует из цифр Минфина.

Тенденция на снижение доли депозитов и денежных средств на счетах банков продолжается ровно год, за это время она снизилась на 1,7 п. п., или в абсолютных цифрах - более чем на 40 млрд руб.

В ЦБ объясняют такую динамику в том числе "снижением ставок по депозитам на фоне снижения ключевой ставки".

Переток средств с депозитов, а также размещение новых средств по пенсионным накоплениям происходит в большинстве своем в облигации. Доля корпоративных бондов за год выросла на 2,7 п. п., до 54,4%, а ОФЗ - на 0,8 п. п., до 29,5%. В итоге суммарный приток пенсионных накоплений на рынок долговых ценных бумаг составил около 220 млрд руб.