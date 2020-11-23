Доля выданных Россией "проблемных" кредитов в этом году может достигнуть 25%

23 ноября. FINMARKET.RU -по правительственным кредитам, выданным Россией другим странам, в этом году может достигнуть 25%, следует из проекта изменений в программу управления госфинансами, пишут "Известия"

Как следует из проекта изменений в программу управления госфинансами (посвящена качеству организации бюджета, развитию финрынков и так далее), Минфину поручено ее снижать, причем, согласно документу, уровень "плохих долгов" - это новый целевой показатель для министерства.

Так, согласно документу, в 2021 году доля просроченной (неурегулированной) задолженности иностранных государств-заемщиков перед РФ в общем объеме внешних долговых требований нашей страны должна снизиться до 24%, к 2023 г. - до 23% и остаться на этом уровне и в 2024 г.

Чтобы улучшить ситуацию с проблемными долгами, предлагается согласовать с иностранными государствами-заемщиками условия урегулирования задолженности перед РФ с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности стран-должников, а также международных обязательств нашей страны, уточнятся в приложениях к проекту постановления правительства. Кроме этого там говорится о необходимости запланировать и предусмотреть финансирование юридических услуг привлеченных фирм, а также соответствующих судебных издержек.

В следующие 3 года Минфин планирует выдать госкредитов, в том числе на закупку российской продукции или услуг, иностранным правительствам или организациями на общую сумму в 1,1 трлн рублей ($14,6 млрд).

По последним данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд. Эту цифру в сентябре прошлого года называл Сергей Сторчак, работавший тогда замглавы министерства. География должников неизвестна.

Это уже не первая инициатива по усилению контроля и дисциплины в сфере межгосударственных заимствований РФ. В августе Минфин разработал критерии качества заемщиков для выдачи правительственных кредитов другим странам.

В частности, к наиболее рисковой группе относятся государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам, отнесенные ОЭСР к шестой и ниже категориям странового кредитного риска и так далее.

По данным АКРА, порядка 110 стран в последние годы не обладают такими признаками, то есть могут быть потенциальными заемщиками. Из крупных государств, которым, согласно сообщениям СМИ, выдавала ранее госкредит, были, например, Египет и Вьетнам.

При этом критерии теоретически отсекают от российских займов таких заемщиков, как Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба и Венесуэла.