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23 ноября 2020 года 10:00
Доля выданных Россией "проблемных" кредитов в этом году может достигнуть 25%
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Владимир Гердо/ТАСС
23 ноября. FINMARKET.RU - Просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией другим странам, в этом году может достигнуть 25%, следует из проекта изменений в программу управления госфинансами, пишут "Известия". Как следует из проекта изменений в программу управления госфинансами (посвящена качеству организации бюджета, развитию финрынков и так далее), Минфину поручено ее снижать, причем, согласно документу, уровень "плохих долгов" - это новый целевой показатель для министерства. Так, согласно документу, в 2021 году доля просроченной (неурегулированной) задолженности иностранных государств-заемщиков перед РФ в общем объеме внешних долговых требований нашей страны должна снизиться до 24%, к 2023 г. - до 23% и остаться на этом уровне и в 2024 г. Чтобы улучшить ситуацию с проблемными долгами, предлагается согласовать с иностранными государствами-заемщиками условия урегулирования задолженности перед РФ с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности стран-должников, а также международных обязательств нашей страны, уточнятся в приложениях к проекту постановления правительства. Кроме этого там говорится о необходимости запланировать и предусмотреть финансирование юридических услуг привлеченных фирм, а также соответствующих судебных издержек. В следующие 3 года Минфин планирует выдать госкредитов, в том числе на закупку российской продукции или услуг, иностранным правительствам или организациями на общую сумму в 1,1 трлн рублей ($14,6 млрд). По последним данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд. Эту цифру в сентябре прошлого года называл Сергей Сторчак, работавший тогда замглавы министерства. География должников неизвестна. Это уже не первая инициатива по усилению контроля и дисциплины в сфере межгосударственных заимствований РФ. В августе Минфин разработал критерии качества заемщиков для выдачи правительственных кредитов другим странам. В частности, к наиболее рисковой группе относятся государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам, отнесенные ОЭСР к шестой и ниже категориям странового кредитного риска и так далее. По данным АКРА, порядка 110 стран в последние годы не обладают такими признаками, то есть могут быть потенциальными заемщиками. Из крупных государств, которым Россия, согласно сообщениям СМИ, выдавала ранее госкредит, были, например, Египет и Вьетнам. При этом критерии теоретически отсекают от российских займов таких заемщиков, как Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба и Венесуэла.
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Ключевые слова: Россия, госкредиты, просрочка
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