Почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов будут сокращены

23 ноября. FINMARKET.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин недавно объявил о новой попытке реформы госаппарата. Всего за три месяцанамерено сделать то, что не в полной мере удавалось за предыдущие десять лет. Оптимизировать численность государственного аппарата, ввести единый стандарт структуры госведомств и создать эффективную, работающую модель.

Ка рассказал "Российской газете" вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, провести реформу планировалось в этом году, но из-за сложной ситуации с коронавирусом, значительного увеличения нагрузки на министерства и ведомства решено было перенести преобразования на следующий год.

"... мы живем в эпоху цифровой трансформации. Она требует кардинального переосмысления роли государства и организации работы органов власти. Они должны становиться цифровыми платформами, формировать собственные цифровые экосистемы и наборы цифровых услуг", - сказал Григоренко.

Ключевые государственные учеты должны быть централизованы, а процессы оказания госуслуг роботизированы, подчеркнул вице-премьер. "Более того, максимально возможный спектр госуслуг должен предоставляться проактивно, чтобы люди не тратили время на ожидание в очередях или даже просто на визит в ту или иную инстанцию. Государственные услуги должны максимально незаметно встроиться в повседневную жизнь человека - это основной тезис, который мы взяли для себя как цель. Но для этого нужнагосаппарата. У нас должен быть четко и логично сформированный штат компетентных специалистов. И для каждого органа исполнительной власти должна быть четко определена сфера ответственности", - рассказал Григоренко.

Например, по его словам, нет единого стандарта организационной структуры министерств и ведомств. Единственный документ, устанавливавший такие требования, был утвержден в 1995 году, но чуть позже ведомствам разрешили отклоняться от них. Происходившие затем масштабные сокращения на фоне отсутствия стандарта привели к дисбалансу структуры многих госведомств.

Частая проблема, отметил Григоренко: начальников больше, чем подчиненных. Число заместителей руководителей и руководителей структурных подразделений во многих ведомствах сейчас явно превышает потребности и не поддается никаким логическим объяснениям.

Григоренко также рассказал, что в процессе реформы предполагается сократить почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах. Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств.

"Одновременно будут упрощены процессы исполнения государственных функций с приоритетным внедрением цифровых технологий. Все это позволит ускорить принятие решений и повысить качество государственного управления", отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что главное, не количественные показатели, а изменение структуры, которое позволит госаппарату работать более эффективно.