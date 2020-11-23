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23 ноября 2020 года 10:09
Почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов будут сокращены
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Александр Астафьев/POOL/ТАСС
23 ноября. FINMARKET.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин недавно объявил о новой попытке реформы госаппарата. Всего за три месяца правительство намерено сделать то, что не в полной мере удавалось за предыдущие десять лет. Оптимизировать численность государственного аппарата, ввести единый стандарт структуры госведомств и создать эффективную, работающую модель. Ка рассказал "Российской газете" вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, провести реформу планировалось в этом году, но из-за сложной ситуации с коронавирусом, значительного увеличения нагрузки на министерства и ведомства решено было перенести преобразования на следующий год. "... мы живем в эпоху цифровой трансформации. Она требует кардинального переосмысления роли государства и организации работы органов власти. Они должны становиться цифровыми платформами, формировать собственные цифровые экосистемы и наборы цифровых услуг", - сказал Григоренко. Ключевые государственные учеты должны быть централизованы, а процессы оказания госуслуг роботизированы, подчеркнул вице-премьер. "Более того, максимально возможный спектр госуслуг должен предоставляться проактивно, чтобы люди не тратили время на ожидание в очередях или даже просто на визит в ту или иную инстанцию. Государственные услуги должны максимально незаметно встроиться в повседневную жизнь человека - это основной тезис, который мы взяли для себя как цель. Но для этого нужна реформа госаппарата. У нас должен быть четко и логично сформированный штат компетентных специалистов. И для каждого органа исполнительной власти должна быть четко определена сфера ответственности", - рассказал Григоренко. Например, по его словам, нет единого стандарта организационной структуры министерств и ведомств. Единственный документ, устанавливавший такие требования, был утвержден в 1995 году, но чуть позже ведомствам разрешили отклоняться от них. Происходившие затем масштабные сокращения на фоне отсутствия стандарта привели к дисбалансу структуры многих госведомств. Частая проблема, отметил Григоренко: начальников больше, чем подчиненных. Число заместителей руководителей и руководителей структурных подразделений во многих ведомствах сейчас явно превышает потребности и не поддается никаким логическим объяснениям. Григоренко также рассказал, что в процессе реформы предполагается сократить почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах. Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств. "Одновременно будут упрощены процессы исполнения государственных функций с приоритетным внедрением цифровых технологий. Все это позволит ускорить принятие решений и повысить качество государственного управления", отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что главное, не количественные показатели, а изменение структуры, которое позволит госаппарату работать более эффективно.
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Ключевые слова: Россия, правительство, реформа
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