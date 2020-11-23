Треть россиян хотят стать предпринимателями

23 ноября. FINMARKET.RU - Почти каждый третий россиянин (29%) готов попробовать себя в предпринимательстве, хотя лишь 7% опрошенных собираются начать собственныйв ближайшие три года, свидетельствуют результаты совместного исследования Министерства экономического развития (МЭР) и Аналитического центра НАФИ. Примечательно, что на фоне коронакризиса доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла до 80% против 77% в прошлом году. Авторы исследования связывают это в основном с мерами господдержки, которые предусматривали помощь на всех этапах ведения бизнеса, пишут "Ведомости"

По словам заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой, "ключевыми целями нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов, являются создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, обеспечение легкого старта для предпринимателей, поддержка самозанятых, т. е. обеспечение комплексной поддержки предпринимателей и в момент начала ведения бизнеса, и когда предприниматель уже ведет свое дело". Она напомнила, что в период пандемии малые и средние предприятия получили кредиты на поддержку занятости под 0% и под 2% со списанием долга, кредитные каникулы, отсрочки по налогам и аренде и другие меры поддержки.

Особое внимание в совместном исследовании МЭРа и Аналитического центра НАФИ уделяется примерам, когда россияне решались открыть бизнес даже в период локдауна. Впрочем, пока такие примеры скорее исключение из правил. Как показывает исследование, россияне считают меры господдержки недостаточными, называя это основным фактором, препятствующим началу собственного бизнеса. Так полагают 28% респондентов. Вторым по важности препятствием является отсутствие начального капитала (на него указали 19%), и только на 3-е место будущие предприниматели ставят административные барьеры (14%).

Президент "Опоры России" Александр Калинин убежден, что позитивная динамика количества россиян, готовых стать предпринимателями, - результат социальной кампании по популяризации предпринимательства в стране, которая ведется на федеральном уровне в течении полутора лет.