Банковский рынок ожидает волна отзывов лицензий

23 ноября. FINMARKET.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подготовило индекс здоровья банковского сектора. Исходя из расчетов агентства, в следующие 12 месяцев (с октября по октябрь) более 9% игроков, или порядка 35 кредитных организаций, будут находиться в зоне повышенного риска, пишет "Коммерсант"

На рынке сформировалось сразу несколько негативных тенденций, поясняют в "Эксперт РА". Рентабельность сектора устойчиво снижается: почти 26% действующих кредитных организаций были убыточны за последние 12 месяцев. 36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала за девять месяцев 2020 года. И доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может еще вырасти по итогам года.

В октябре-ноябре 2020 года уже был всплеск регуляторной активности - лицензии на осуществление банковских операций отозвали сразу у пяти кредитных организаций, отмечают в "Эксперт РА".

Но такие темпы расчистки сектора в краткосрочной перспективе не сохранятся из-за второй волной пандемии. В итоге улучшения среднего по банковскому сектору кредитного качества или хотя бы точечного повышения устойчивости не ожидается, а восстановление до уровня 2018-2019 годов займет не менее года, заключают эксперты.

В наиболее рискованном положении находятся средние и малые московские, в основном за пределами первой сотни, с рейтингом из категории B и ниже, заточенные на финансирование проектов своих бенефициаров, считает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов: "Небольшие региональные банки в нынешний кризис в среднем даже более устойчивы, чем московские, так как конкуренция в регионах ниже". Могут столкнуться со сложностями и банки-монолайнеры, добавляет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин.