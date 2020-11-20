Заемщики нашли новый способ решения квартирного вопроса

20 ноября. FINMARKET.RU - На рынке жилищного кредитования начало активно развиваться направление беззалоговых целевых кредитов (POS-кредитов) на покупку быстровозводимых домов. Спрос на них во многом определяется влиянием пандемии - как из-за режима изоляции, так и из-за реализации отложенного спроса на доступные товары. О резком росте спроса на POS-кредиты на быстровозводимые дома (БВД) в этом году "Коммерсанту" рассказали участники рынка.

К БВД относятся дома, цикл строительства которых не превышает нескольких месяцев, преимущественно на основе деревянных конструкций. РOS-кредит - целевая беззалоговая ссуда на приобретение товара, которая выдается непосредственно в точке продажи. В данном случае кредит выдается у компании-строителя, заявки рассматриваются за один час. Cрок кредита в среднем составляет 5 лет, средние ставки - около 10% годовых. Максимальная сумма кредита варьируется в зависимости от банка в размере 1-6 млн руб.

Как отмечают в Ассоциации деревянного домостроения (АДД), в течение полугода общий объем производства, возведения и продаж такого жилья вырос на 10-15%. Популярность именно деревянных домов объясняется их относительной дешевизной и скоростью строительства, указывает директор по работе с госорганами АДД Вадим Фидаров. Как отмечает директор компании "КЛМ-Арт" Евгений Новицкий, спрос на деревянные дома с началом эпидемии удвоился.

Однако не все банки, занимающиеся POS-кредитованием, готовы выходить в новый сегмент. Так, выбирая между десятком граждан, оформивших несколько небольших кредитов, и одним клиентом, оформившим крупный кредит, банки чаще всего выбирают первый вариант.

А эксперты отмечают риски отсутствия залога, необходимость качественного отбора клиентов, а также сокращение спроса после окончания пандемии.