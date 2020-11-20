Гаджеты с российскими программами появятся не раньше весны

20 ноября. FINMARKET.RU - Смартфоны и планшеты с российским программным обеспечением появятся в продаже не раньше 1 марта 2021 года - сроки обязательной предустановки российского софта на электронные устройства перенесут из-за пандемии. Такие поправки к законам "О техническом регулировании" и "О защите прав потребителей" ко второму чтению в Госдуме одобрил думский комитет по экономической политике, пишет "Российская газета"

Сейчас на смартфоны, планшеты и другие электронные устройства по умолчанию установлены в подавляющем большинстве случаев только зарубежные программы, так что иностранцы имеют приоритетный доступ к российским потребителям. Это ставит российских разработчиков в дискриминационные условия.

В последние годы Федеральной антимонопольной службой (ФАС) был рассмотрен ряд дел, в рамках которых были установлены факты препятствия деятельности российским разработчикам программного обеспечения (ПО) со стороны мировых "цифровых гигантов". К примеру, в рамках дела в отношении Google претензии заключались в том, что американская корпорация запрещает производителям некоторых смартфонов предустанавливать на Android поисковые приложения сторонних разработчиков. В деле по Microsoft проблемы возникали у разработчиков антивирусных программ, в деле по Apple - у разработчиков программ родительского контроля.

В этой ситуации страдают и пользователи. Они лишены возможности самостоятельно выбирать программы и должны тратить дополнительное время на поиск и установку приложений, которые им нравятся.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли на 1 января. Теперь, если Госдума одобрит поправки, новой датой станет 1 марта. Таким образом, времени на подготовку к выполнению требований у производителей будет больше.

По проекту постановления правительства (есть в распоряжении у "РГ"), подготовленному Минцифры, предустановка коснется смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV. Список приложений для предустановки министерство будет формировать на основе рейтинга популярности. Общим правилом для включения в рейтинг будет не менее 500 тысяч уникальных пользователей за предыдущий год. В зависимости от их типа в перечень будет включаться от 1 до 10 программ из рейтинга.