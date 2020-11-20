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20 ноября 2020 года 09:40
РСПП просит выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности
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Валерий Матыцин/TACC
20 ноября. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит Минэкономразвития создать условия для кредитования под залог интеллектуальной собственности. Предложение рассмотреть механизм системной выдачи кредитов под залог интеллектуальной собственности содержится в письме комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям главе министерства Максиму Решетникову от 18 ноября, пишет "Коммерсант". Как следует из письма, объем господдержки творческого предпринимательства не превышает 0,1% от общих инвестиций в экономику, а доля банковских денег в создании нематериальных активов составляет менее 0,5%, . Права на объекты интеллектуальной собственности банки считают залогом низкого качества, и для расширения практики выдачи подобных кредитов РСПП просит внести изменения в положения Банка России об экспертизе предмета залога и организовать эксперимент в регуляторной "песочнице" с вовлечением банков. Эксперимент поможет отработать подходы к оценке таких залогов и механизмы ликвидности, и у банков появится стимул создавать новые кредитные продукты для креативного предпринимательства, считает глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский. Речь идет о правах на музыку, фильмы, форматы ТВ-передач, конструкторскую документацию, патенты и товарные знаки на стадии подготовки продукта к производству, которые могут генерировать денежный поток.
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Ключевые слова: РСПП, кредиты, интеллект/собственность
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