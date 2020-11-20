ФНС попытается побороть незаконную налоговую оптимизацию

20 ноября. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России собирается отказаться от полного отрицания так называемой "налоговой реконструкции" - метода, когда обнаружение "лишних" звеньев в цепи сделок влекло полное аннулирование ее результатов и масштабные доначисления в бюджет. Как сообщил вчера замглавыВиктор Бациев на XVI Всероссийском налоговом форуме "Налоговая вакцинация экономики" в Торгово-промышленной палате, служба намерена сориентировать налоговые инспекции на усеченное применение налоговой реконструкции - ее планируется проводить, если параметры реальной сделки добровольно раскрыты самим налогоплательщиком.

Налоговая реконструкция - это один из ключевых элементов первой в РФ системной попытки побороть незаконную налоговую оптимизацию. Этот подход был сформулирован в постановлении Высшего арбитражного суда РФ №53 от 2006 года. Его суть заключалась в том, что при обнаружении попытки уйти от налогов с помощью фиктивных сделок требуется сделать следующее: убрать их из цепи и начислитьтак, как если бы порочных сделок не было.

Это метод повсеместно применялся, пока в августе 2017 года не вступила в силу новая "антиоптимизационная" статья 54.1 Налогового кодекса (НК) РФ. После этого ФНС заявила, что старое регулирование, выработанное судами, не действует, а позднее аналогичную позицию занял и Минфин РФ (об этом свидетельствует его письмо-ответ на соответствующий запрос ФНС, о котором стало известно в январе 2020 года). Подход Минфина и ФНС заключался в следующем: если в цепи сделок есть хоть одно фиктивное звено, то всю эту цепь нужно признавать незаконной и доначислять налоги (прежде всего на прибыль) так, как если бы доходы по сделке у налогоплательщика были, а расходов не было.

Судебнаяпо этому вопросу еще не сформировалась, Верховный суд (ВС) РФ на этот счет тоже еще не высказывался. Однако в ряде случаев суды заявляют о необходимости определять действительный размер обязательств налогоплательщиков-нарушителей перед казной, то есть проводить налоговую реконструкцию.

Вероятно, ФНС намерена попытаться сформировать правила игры в налоговых спорах самостоятельно. О подготовке письма о практике применения спорной нормы сообщил Бациев.

"Наша главная задача - установить общее понимание, правовую определенность в понимание данной нормы", - сказал он.

В документе будет разъяснение по поводу реконструкции налоговых обязательств. Из выступления замглавы ФНС следовало, что она все же будет применяться, но с серьезными оговорками. Зависеть ее применение будет от степени вовлеченности налогоплательщика в схему неправомерной налоговой оптимизации.

Налогоплательщикам, по словам Бациева, будут отказывать в вычетах по НДС и в учете расходов при определении размера налога прибыль в полном объеме в ситуациях, когда доказана их причастность к формальному документообороту, встраиванию "технической" компании в него, либо осведомленность о "техническом" характере контрагента. Однако в случае добровольного раскрытия налогоплательщиком реальной сути операции с реальным исполнителем, расходы будут учитываться при определении объема расходов и вычетов у покупателя, отметил Бациев.

Мягче последствия будут для налогоплательщиков, вопросы к которым возникли из-за неосмотрительно выбранных контрагентов. Тут будет допустимо принятие расходов и вычетов, исходя из параметров операции с действительным поставщиком, если она установлена.

"Посылы в контрольной работе, я думаю, будут даваться о том, что такую работу по установлению нужно проводить, и не отказываться от этих параметров, если они видны по нашим ресурсам", - сказал Бациев.

Участников форума интересовало, когда может быть выпущено это письмо.

"Документ на следующий год не уйдет", - сказал Бациев.

Поскольку применять статью 54.1 НК РФ налоговые органы вправе только в проверках, назначенных после вступления ее в силу в августе 2017 года, то до судов эти споры стали доходить приблизительно только в середине 2018 года.

По словам Бациева, на 6 ноября 2020 года было проведено 862 проверки с применением положений статьи 54.1 НК РФ, результаты которых уже могли быть оспорены в судах. В суде были оспорены из них 683 решения по итогам этих проверок.

"Если мы посмотрим эти 683 решения, то 341 дело - половина - уже была рассмотрена судами первой инстанции, из них в пользу налогового органа [разрешено] 272 дела. Это там, где отказано в полном объеме налогоплательщику в удовлетворении требований. Полностью отменены решения налоговых органов в 24 случаях, в 44 случаях требования были удовлетворены частично", - сказал Бациев.

По его словам, 223 из 341 дела перешли на уровень апелляционной инстанции. Из 188 рассмотренных на этом уровне дел в 150 случаях постановления были в пользу налогового органа, 8 решений были отменены в пользу налогоплательщика, в 29 случаях жалобы были удовлетворены частично, сказал он. В кассацию, по его словам, были обжалованы 145 дел, из которых сейчас рассмотрено 88, и в 13 случаях решения отменены частично.

В ВС РФ налогоплательщики обращались по 27 делам, но на пересмотр эти жалобы не передавались, добавил Бациев.

Причину этого он видит в том, что "любая проблема, любой вопрос должен вызреть", да и дело должно быть удачным с точки зрения фактологии, чтобы ВС РФ не пришлось переоценивать доказательства, не заниматься несвойственной ему функцией. "И понятно, что [есть] определенный этап осмысления, накопления через количество тех жалоб, которые приходит. На каком-то этапе количество переходит в качество", - сказал Бациев.

Как считает Бациев, не только в ФНС, но и в судебной системе, исходя из динамики числа отмен решений, "идет поиск, осмысление положений статьи 54.1 НК РФ".