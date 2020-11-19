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19 ноября 2020 года 09:58

России нужен новый "средний" класс - ИНП РАН

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EPA/ТАСС
EPA/ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) выпустил доклад, предлагающий стратегию посткризисного восстановления экономики РФ. Как отмечает "Коммерсантъ", это первый за последние годы доклад представителей консервативной части экономического сообщества России, приближенный к реальной проблематике, которой заняты власти.

Рассчитанный ИНП под руководством члена-корреспондента РАН Александра Широва альтернативный прогноз развития РФ предполагает приход в экономику новых, более социально ответственных собственников.

Из двух возможных сценариев ближайшей пятилетки — быстрого возврата к докризисной модели и продолжения ее активной господдержки за пределами 2021 года "с перераспределением ресурсов на формирование точек роста и достижение среднесрочных целей развития" — авторы предсказуемо предпочитают второй.

Также в докладе предлагается де-факто заменить существующий тонкий "средний класс" новым: основой нового должны стать врачи, учителя и ученые. Наращивать их доходы (которые и должны обеспечить спрос новым "национальным чемпионам") предлагается налоговым перераспределением и бюджетными вливаниями с использованием прогрессивного налогообложения до роста госдолга втрое — до 60% ВВП, указывает "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
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АК-54    19.11.2020
И ещё одно: что такое новый, когда начиная с 1917года, СРЕДНИЙ КЛАСС ВНЕ ЗАКОНА, как и САМО ПОНЯТИЯ "СРЕДНИЙ КЛАСС " -НЕ УЗАКОНЕНО! КАК стремиться ек тому чего НЕТ?

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