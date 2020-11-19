Банки увеличили долю отказов в выдаче займов

19 ноября. FINMARKET.RU -стали менее доступны:увеличили долю отказов в их выдаче. Сильнее всегоснизился уровень одобрения по кредитным картам: на треть, до 22%. Этот показатель упал также по потребительским продуктам и ипотеке, говорят данные БКИ "Эквифакс", приводимые газетой "Известия".

В крупных банках и МФО изданию"одтвердили ужесточение кредитной политики. В дальнейшем доля одобрений во многом будет зависеть от ситуации в экономике, отмечают эксперты. Однако, по их мнению, потенциальные риски уже заложены в текущей политике банков и заметного ужесточения требований к заемщикам не будет.

Ужесточение кредитной политики банками в условиях неопределенности, вызванной весенним карантином, стало основной причиной уменьшения уровня одобрения по займам, отмечает гендиректор "Эквифакс" Олег Лагуткин. По его словам, столь низкие значения наблюдались в период кризиса 2014–2015 годов. Однако до конца 2020-го вряд ли стоит ожидать дальнейшего падения показателей. Осень — сезон для кредиторов, когда многие стараются выполнить бизнес-планы в условиях растущего спроса и предновогоднего ажиотажа, пояснил он.

В пресс-службе Центробанка "Известиям" сказали, что регулятор не ведет статистику по уровню одобрений, и порекомендовали обратиться в банки и обслуживающие их БКИ.

В крупных кредитных и микрофинансовых организациях изданию подтвердили некоторое ужесточение политики выдачи займов. По словам руководителя бизнеса потребкредитования банка "Санкт-Петербург" Андрея Афанасьева, с начала карантина были введены некоторые коррективы в процесс рассмотрения заявок, но не критичные. Доля одобрения несильно поменялась, так как банк в основном кредитует свою зарплатную базу. А по сегменту новых потребителей услуг частично введено ручное рассмотрение заявок. Портфель по таким клиентам стал ухудшаться еще в конце 2019-го, тогда и была принята часть изменений, пояснил он.

По словам гендиректора МФК "Займер" Романа Макарова, политика сервиса онлайн-кредитования была скорректирована еще в начале марта. Компания перешла на оформление займов проверенным клиентам, а уровень одобрения для новых снизился на 10 п.п. относительно докризисного января, отметил он.

О противоположном тренде — росте уровня одобрения займов на 7,3 п.п. по итогам девяти месяцев относительно прошлогодних значений — рассказал гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Он добавил: увеличение происходит в основном за счет новых клиентов, часть из которых ранее обслуживалась в банках, пишут "Известия".