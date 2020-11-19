Продукты с лишними сахаром и солью могут обложить акцизами

19 ноября. FINMARKET.RU - В России предложили ввести акцизы нас повышенным содержанием сахара и соли — свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 г товара соответственно. Общественная палата, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества направили письма с такой инициативой главам Минфина, Минпромторга и Минздрава, пишут "Известия", ознакомившиеся с копией документа.

Размер акциза должно определить правительство, считают авторы предложения. Поступающие в бюджет средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, в частности диабета второго типа, считают они. При этом цены на ряд продуктов могут вырасти, отметили эксперты.

В числе продуктов, на которые могут быть распространены акцизы, — соусы, консервы, готовая мясная продукция, продукты быстрого приготовления (пицца, пельмени, фастфуд), сладкие газированные напитки, сказал "Известиям" один из авторов инициативы, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов.

Однозначно должны быть введены акцизы и на совершенно необязательные для потребления товары, такие как кондитерские изделия (торты, пирожные), подчеркнул он. Поступающие в бюджет средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, например диабета второго типа, добавил Артем Кирьянов.

В обращении к главам министерств авторы инициативы указали, что отдельные виды продуктов с естественно повышенным содержанием сахара и соли могут быть исключением и не попадать под предлагаемый налог.

"Определение точного размера акциза — компетенция законодателя. Но дополнительные 50 копеек к стоимости вредных товаров — меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабета второго типа", — сказал Артем Кирьянов.

В пресс-службе Минфина "Известиям" сообщили, что письмо пока не поступило на рассмотрение. Сейчас в министерстве не обсуждают вопрос введения акциза на продукты с повышенным содержанием сахара и соли, сказали в ведомстве.

Люди должны четко понимать, что вредно, а что полезно для питания, полагает депутат ГД Сергей Вострецов. Продукция с повышенным содержанием соли или сахара как минимум должна содержать указание о вреде употребления этих веществ в больших количествах, по аналогии с табаком и алкоголем, считает парламентарий. Вопрос ввода акцизов на такую продукцию — дискуссионный, добавил он.

"Введение акциза повлияет на цену, как повлияло на табак и алкоголь. Но если в результате в стране будет меньше заболеваний и смертности, связанных с употреблением вредных продуктов, такая мера будет оправданной", — считает Сергей Вострецов.