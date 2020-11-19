Экономике РФ будет лучше, чем ожидалось - прогноз аналитиков

19 ноября. FINMARKET.RU - Экономисты рейтингового агентства АКРА обновили свой среднесрочный макроэкономическийдля России до 2024 года, улучшив ожидания скорости восстановления экономической активности в 2021–2022 годах в базовом сценарии. Как и консенсус-прогноз FocusEconomics, оценки АКРА предполагают снижение ВВПна 4,3% в 2020 году, но уже в период ожидаемого восстановительного роста 2021–2022 годов они заметно (в среднем на 0,8 процентного пункта) расходятся и сходятся на уровне 2% (FocusEconomics) — 2,2% (АКРА) к 2024 году, когда темпы экономического роста вернутся к потенциальным, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ в базовом сценарии, согласно октябрьскому прогнозу, ожидает падение ВВП страны в 2020 году на уровне 4-5%, в 2021 году рост на 3-4%, в 2022 году - рост на 2,5-3,5%, в 2023 году - рост на 2-3%. Инфляция в РФ в 2020 году прогнозируется в размере 3,9-4,2%, в 2021 году - 3,5-4,0%, и 4% в дальнейшие годы.

Счетная палата более пессимистична в своих прогнозах. В базовом сценарии Счетной платы ВВП РФ в 2020 году сократится на 4,2% и в следующие три года его рост не превысит 3% - 2,2% в 2021 году, 2,7% в 2022 году, 2,5% в 2023 году. В консервативном сценарии сокращение ВВП в 2020 году достигнет 4,8%, а в 2021-2023 годах рост экономики останется в диапазоне около 2%.

На уровень докризисного 2019 года российскаяпо базовому сценарию СП вернется только в 2022 году, а по консервативному - в 2023 году. "В обоих случаях темпы роста ВВП страны окажутся заметно ниже мировой экономики", - отмечали в Счетной палате.

Европейская комиссия (ЕК) прогнозирует снижение ВВП России на 4,25% в 2020 году и повышение на 2% в 2021 году. По итогам 2022 года ожидается увеличение ВВП на 1,9%. "Рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве стран G20", - говорилось в докладе ЕК.