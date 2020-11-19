Новая нормальность - спад промышленности на 5-6%

19 ноября. FINMARKET.RU - Вторая волна коронавируса не привела к существенному снижению деловой активности в целом по экономике России, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на ежегодной конференции S&P Global Ratings - 2020.

"Что будет дальше, зависит от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью, с загрузкой системы здравоохранения, с вакцинацией и снижением этого риска. Пока мы смотрим на ежедневные данные и не видим, чтобы вторая волна привела к какому-то существенному снижению деловой активности в целом по экономике, в отдельных секторах это, конечно, заметно", - отметил Колычев, которого цитируют "Ведомости". По его словам, политика властей подстроилась под текущие условия.

В целом же "с учетом уже состоявшегося усиления антивирусных ограничений в ноябре и их очевидного сохранения в декабре до конца года следует ожидать слабого снижения объемов промпроизводства", прогнозирует руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. По его словам, "ежемесячныйпромышленности на 5-6% в годовом выражении - это некая новая нормальность для России в условиях сокращения спроса и доходов бизнеса".

Данные Росстата показывают: в октябре промышленное производство сократилось по сравнению с октябрем 2019 г. на 5,9%, но по сравнению с сентябрем выросло на 3,8% (с исключением сезонности динамика была нулевой). Это даже отдаленно несравнимо с темпами падения во время первой волны, когда в апреле промпроизводство сократилось на 9% по сравнению с мартом.

По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 г. на 4,1%.