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19 ноября 2020 года 08:21
Новая нормальность - спад промышленности на 5-6%
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Юрий Смитюк/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - Вторая волна коронавируса не привела к существенному снижению деловой активности в целом по экономике России, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на ежегодной конференции S&P Global Ratings - 2020. "Что будет дальше, зависит от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью, с загрузкой системы здравоохранения, с вакцинацией и снижением этого риска. Пока мы смотрим на ежедневные данные и не видим, чтобы вторая волна привела к какому-то существенному снижению деловой активности в целом по экономике, в отдельных секторах это, конечно, заметно", - отметил Колычев, которого цитируют "Ведомости". По его словам, политика властей подстроилась под текущие условия. В целом же "с учетом уже состоявшегося усиления антивирусных ограничений в ноябре и их очевидного сохранения в декабре до конца года следует ожидать слабого снижения объемов промпроизводства", прогнозирует руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. По его словам, "ежемесячный спад промышленности на 5-6% в годовом выражении - это некая новая нормальность для России в условиях сокращения спроса и доходов бизнеса". Данные Росстата показывают: в октябре промышленное производство сократилось по сравнению с октябрем 2019 г. на 5,9%, но по сравнению с сентябрем выросло на 3,8% (с исключением сезонности динамика была нулевой). Это даже отдаленно несравнимо с темпами падения во время первой волны, когда в апреле промпроизводство сократилось на 9% по сравнению с мартом. По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 г. на 4,1%.
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Ключевые слова: Россия, промышленность, спад, мнение
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АК-54 19.11.2020
ВСё строго по Набиуллиной: СНАЧАЛА - отрицательный рост экономики, ТЕПЕРЬ (как следствие) -ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! В переди - следующий (после СССР) этап распада страны!
АК-54 19.11.2020
Можно конечно, вернуться и в дореволюционный период (в 1913год),когда Россия держалась на "крепком среднем классе", когда даже купцы делились по гильдиям! Но по любому - НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ - СРЕДНИЙ КЛАСС! Сегодня - это "ля-ля"! Хорошая поговорка: когда капитан не знает куда плывёт, ему любой ветер НЕ БУДЕТ ПОПУТНЫМ! Давайте после 30-ти летнего трёпа всё-таки начнём ставить ориентиры, и добиваться их!
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