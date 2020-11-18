Минтруд предлагает изменить условия выплаты пенсионных накоплений

18 ноября. FINMARKET.RU - Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо министерства, направленное в ПФР.

"Минтруд попросил Пенсионный фонд России "проработать" совместно с участниками рынка возможность изменения условий для единовременнойпенсионных накоплений. В частности, предлагается их осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ)", - пишет "Ъ". В министерстве отмеают, что "решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу" пока не принято.

Негосударственные пенсионные фонды, которые опасаются резкого оттока средств в результате увеличения объема единовременных выплат, выступили против, указывает газета. Эксперты считают, что увеличение планки необходимо, потому что сейчас ежемесячные выплаты накопительнойстоль малы, что почти не влияют на бюджет граждан.

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается гражданам, у которых на счете скопилось достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг этого уровня, они выдаются единовременно.