Поставщиков продуктов обяжут доказывать информацию с этикетки

18 ноября. FINMARKET.RU - Роспотребнадзор готовит приказ, по которому производители еды обязаны будут доказывать, чтооб отличительных свойствах продукта на этикетках соответствует действительности. Например, если там написано, что продукт не содержит сахара (соли, ГМО и т.п.), у поставщика должны быть результаты исследований на этот счет.

Как следует из проекта приказа, доказывать обоснованность указанных на этикетке отличительных свойств продукта производители должны будут в обязательном порядке, пишет "Российская газета" . Информация может быть размещена на этикетке только при наличии соответствующих критериев: лабораторных исследований, а также научных исследований, подтверждающих информацию о полезности продукта, соответствии нормативам содержания веществ. Проект приказа направлен для обсуждения в отраслевые союзы.

Там считают эти требования избыточными. Генеральный директор Союза участников потребительского рынка Ольга Баранникова говорит, что по существующему законодательству производители и так несут ответственность перед потребителем. Все предприятия производят продукцию строго в соответствии с техрегламентами. При дополнительной нагрузке на производителей продуктов питания потребитель не получит доказательств соответствия информации, указанной на этикетке, считает Баранникова.

Аналогично невозможно будет доказать энергетическую ценность продукта, добавляет заместитель руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, официальные производители рыбной продукции и без того добросовестно относятся к маркировке на этикетках и не вводят в заблуждение покупателей.