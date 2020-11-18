Отношение пенсий к зарплатам начнет снижаться после 2030 года

18 ноября. FINMARKET.RU - Несмотря на повышение пенсионного возраста, через десять лет размер пенсий в РФ опять начнет снижаться, если правительство не примет новых мер для повышения финансовой устойчивости пенсионной системы. К такому выводу пришли замглавы Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин и научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем института Виктор Ляшок в работе "Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе", пишет

Возможность повысить коэффициент замещения заявлялась правительством как одно из главных позитивных последствий повышения пенсионного возраста, которое началось в РФ с 2019 года. Действительно, как показывают расчеты авторов исследования, благодаря переходу к более позднему выходу на пенсию этот показатель останется на уровне 2018 года (34%) практически до 2030 года. Однако потом он вновь начнет снижаться и к 2050 году может составить только 27%. Как отмечают авторы работы, к этой ситуации российскую пенсионную систему приведет ряд причин — как внешних, так и внутренних.

К первым относятся старение населения, низкий уровень зарплат, а в перспективе — расширение числа нестандартных форм занятости. Так, если сейчас на одного пенсионера приходится 1,1 работника, то к 2050 году это соотношение уменьшится до 0,99 (без повышения пенсионного возраста оно упало бы до 0,85). В числе вторых, которые имеют регуляторную природу,— недостаточные требования к стажу для получения права на страховую пенсию, предоставление льгот по тарифам страховых взносов и исчерпание фактора «валоризации», повышающего размер пенсионных выплат.

Среди мер, которые могли бы предотвратить снижение коэффициента после 2030 года, авторы работы называют повышение требований к стажу, легализацию неформально занятых и повышение тарифов страховых взносов.