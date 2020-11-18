Россияне не торопятся покупать ценные бумаги

18 ноября. FINMARKET.RU - Пандемия практически не оказала влияния на сберегательное поведение большинства российских вкладчиков, показали результаты совместного исследования "РГС банка" и Национального агентства финансовой информации (НАФИ). Согласно результатам проведенного опроса, без малого половина респондентов (44%) в течение двух последних лет вообще никак не меняли свое сберегательное поведение, пишут "Ведомости" . Менее четверти (23%) опрошенных незначительно пересмотрели свои предпочтения - например, перевели деньги с обычных депозитов, накопительных счетов или дебетовых карт в аналогичные продукты на более выгодных условиях.

Эти данные противоречат многочисленным заявлениям экспертов, утверждающих, что в связи с рекордным снижением процентных ставок по депозитам российскиемассово переводят деньги из банков на фондовый рынок, причем этот переток подтверждается данными бирж. Так, на Мосбирже констатируют, что за 10 месяцев нынешнего года количество частных инвесторов на торговой площадке выросло почти вдвое (+94,7%) и достигло 7,5 млн человек, а среднедневной объем торгов за этот период увеличился на 84,2% до 90,9 млрд руб.

Однако исследование "РГС банка" и НАФИ показывает, что большинство вкладчиков весьма консервативно, лишь у трети из них за последние два года существенно изменились приоритеты в выборе финансовых продуктов.

Новые для себя сберегательные инструменты (например, накопительный счет вместо вклада) начали использовать 16% респондентов, 5% стали больше делать накоплений в валюте, 4% - в рублях. Еще 3% вкладчиков начали создавать мультивалютную сберегательную корзину. И лишь 3% решили вложиться в ценные бумаги, воспользовавшись инвестиционными вкладами или брокерскими продуктами.

Вместе с тем авторы исследования отмечают растущую популярность накопительных счетов - воспользоваться ими в будущем изъявили желание 86% опрошенных.