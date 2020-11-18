.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Во втором чтении принят законопроект о перечне документов для заявок МСП на участие в закупках госкомпаний
Ассоциация производителей пива: по итогам года российский рынок пива продемонстрирует "незначительный рост"
18 ноября 2020 года 08:37
Россияне не торопятся покупать ценные бумаги
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
18 ноября. FINMARKET.RU - Пандемия практически не оказала влияния на сберегательное поведение большинства российских вкладчиков, показали результаты совместного исследования "РГС банка" и Национального агентства финансовой информации (НАФИ). Согласно результатам проведенного опроса, без малого половина респондентов (44%) в течение двух последних лет вообще никак не меняли свое сберегательное поведение, пишут "Ведомости". Менее четверти (23%) опрошенных незначительно пересмотрели свои предпочтения - например, перевели деньги с обычных депозитов, накопительных счетов или дебетовых карт в аналогичные продукты на более выгодных условиях. Эти данные противоречат многочисленным заявлениям экспертов, утверждающих, что в связи с рекордным снижением процентных ставок по депозитам российские граждане массово переводят деньги из банков на фондовый рынок, причем этот переток подтверждается данными бирж. Так, на Мосбирже констатируют, что за 10 месяцев нынешнего года количество частных инвесторов на торговой площадке выросло почти вдвое (+94,7%) и достигло 7,5 млн человек, а среднедневной объем торгов за этот период увеличился на 84,2% до 90,9 млрд руб. Однако исследование "РГС банка" и НАФИ показывает, что большинство вкладчиков весьма консервативно, лишь у трети из них за последние два года существенно изменились приоритеты в выборе финансовых продуктов. Новые для себя сберегательные инструменты (например, накопительный счет вместо вклада) начали использовать 16% респондентов, 5% стали больше делать накоплений в валюте, 4% - в рублях. Еще 3% вкладчиков начали создавать мультивалютную сберегательную корзину. И лишь 3% решили вложиться в ценные бумаги, воспользовавшись инвестиционными вкладами или брокерскими продуктами. Вместе с тем авторы исследования отмечают растущую популярность накопительных счетов - воспользоваться ими в будущем изъявили желание 86% опрошенных.
.
Ключевые слова: Россия, граждане, инвестиции
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.