Экономисты прогнозируют корректировку бюджетного правила

18 ноября. FINMARKET.RU - Бюджетноев ближайшие годы будет переписано. Такой прогноз сделали опрошенные "Известиями" эксперты ведущих экономических институтов страны - МГУ, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ им. Плеханова, Финансового университета и НИУ ВШЭ.

Все респонденты сошлись во мнении, что отдельные корректировки, пусть и несущественные, неизбежны. В то же время часть экспертов отметила, что в целом правило достаточно эффективно сработало в кризис и позволило сгладить урон от колебаний цен на нефть. В этом году и следующем Минфин уже согласился приостановить действие отдельных его параметров. В частности, правило диктует в том числе и предельный объем расходов бюджета. Это ограничение временно снято. Но к 2022 году ведомство планирует восстановить систему в прежних параметрах. Аналогичную точку зрения на прошлой неделе высказал и первый вице-премьер Андрей Белоусов, в целом известный скорее как сторонник мягкой фискальной политики.

Бюджетное правило предназначено для снижения зависимости от поступлений при продаже энергоресурсов и для стабилизации экономики в целом. По его действующей редакции, казна верстается исходя из так называемой базовой стоимости нефти в $42,4 за баррель Urals. Все доходы, полученные от сбыта энергоресурсов по более высоким ценам, консервируются в ФНБ и не используются в качестве источников для расходов бюджета. Если стоимость Urals падает ниже $42,4, ФНБ компенсирует бюджету недополученные поступления.

Бюджетное правило должно стабилизировать ожидания относительно фискальной политики и обеспечивать макроэкономическую предсказуемость, но нынешняя конструкция действует уже как минимум в пятой редакции, отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Проблема не столько в отдельных его параметрах, сколько в механике: если не менять правило, то объем резервов на горизонте, например, 10 лет будет либо стремиться бесконечно вверх, либо к нулю, поэтому корректировки принципа неизбежны, уверен Буклемишев.

Бюджетное правило, и прежде всего механизмы распределения ФНБ придется так или иначе адаптировать под новые условия, согласился директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Горизонт планирования изменился, продолжать копить нет никакого смысла. Например, может быть повышена цена отсечения - это позволит расходовать больше резервов, добавил эксперт. Российская экономика в целом пережила уже все возможные сценарии: роста цен на нефть до $100 за баррель и их падения до $15, спада экономики во время высокой стоимости энергоресурсов и наоборот и так далее. Бюджетное правило нужно смоделировать с учетом возможных базовых вариантов развития ситуации, тогда оно станет предсказуемым и эффективным, резюмировал он.

Впрочем, часть опрошенных экономистов к перспективам перемен в бюджетном правиле относятся довольно сдержанно.

В пресс-службе Минфина на просьбу "Известий" прокомментировать вероятность изменений бюджетных принципов напрямую не ответили, но заявили, что пандемия доказала эффективность действующей системы правил. Она позволила "локализовать" нефтяную волатильность, обеспечивая устойчивость к различного рода шокам.