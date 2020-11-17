Снижение промпроизводства в октябре ускорилось до 5,9% - Росстат

В октябре падение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорилось до 5,9% после снижения, согласно пересмотренным данным, на 3,6% в сентябре

17 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2020 года промышленное производство в РФ снизилось на 5,9% по сравнению с октябрем 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре снижение, согласно пересмотренным данным, составило 3,6% Ранее сообщалось о падении на 5%. В августе снижение показателя составляло 4,2%, в июле - 5,9%, в июне - 7,1%, в мае - 7,9%. Данные за сентябрь 2020 года уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства, говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с сентябрем текущего годавыросло на 3,8%

В январе-октябре показатель сократился на 3,1%

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство не изменилось после роста на 0,1% (пересмотренные данные) месяцем ранее.

Падение промпроизводства в РФ в октябре 2020 года оказалось немного слабее прогнозом экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за октябрь на 5,8%.

Согласно консенсусу, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,5%.

В январе-октябре объем добычи нефти, включая газовый конденсат, снизился на 8,1% по сравнению с январем-октябрем 2019 года и составил 429 млн тонн.

Добыча газа за 10 месяцев уменьшилась на 8,2% - до 485 млрд кубометров.

Добыча угля понизилась на 9,7% и составила 326 млн тонн.

Производство бензина уменьшилось на 3,5% - до 32 млн тонн.

Производство легковых автомобилей в России в октябре 2020 г. выросло на 5,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. За 10 месяцев их выпуск упал в годовом выражении на 22,5%, произведено 995 тыс. автомобилей.

Производство грузовиков в январе-октябре снизилось на 13,9%, до 108 тыс. шт.

В сфере добычи полезных ископаемых в октябре падение объема производства в годовом выражении замедлилось до 8,8% после снижения на 9,4% в сентябре. За январь-октябрь производство снизилось на 6,6%

В обрабатывающих отраслях промпроизводство сократилось на 4,4% после повышения на 0,5% месяцем ранее. За 10 месяцев снижение составило 0,3%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром снижение в октябре составило 3,7% (с начала года снижение на 2,8%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов рост составил 2% (в январе-октябре снижение на 4,7%).

В январе-октябреувеличила производство мяса (говядины, свинины, баранины, козлятины, конины и т.д.) на 11,4% - до 2,5 млн тонн. При этом производство мяса и субпродуктов домашней птицы сократилось на 0,5% - до 4,0 млн тонн.

Выпуск мясных и мясосодержащих полуфабрикатов в январе-октябре увеличился на 8,4% - до 3,3 млн тонн. Производство колбасных изделий выросло на 3,4%, составив 2,0 млн тонн.

Выпуск мясных консервов вырос на 12,3% - до 627 млн условных банок.

Росстат также сообщил, что производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков не изменилось, оставшись на уровне 3,6 млн тонн.

Выпуск молока (кроме сырого) подрос на 0,9%, составив 4,5 млн тонн. Производство сливочного масла увеличилось на 5,4%, до 239 тыс. тонн, сыров - на 5,8%, до 472 тыс. тонн.

Производство подсолнечного нерафинированного масла выросло на 10%, составив 4,7 млн тонн. Выпуск маргарина за 10 месяцев снизился на 2,6%, до 358 тыс. тонн.

Выпуск кондитерских изделий сократился на 3,4%, до 3,2 млн тонн.

Производство пива увеличилось на 3,4%, до 684 млн декалитров.

Производство сигарет подросло на 1%, до 196 млрд штук.