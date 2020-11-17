Молодежь потянулась с инвестициями

17 ноября. FINMARKET.RU - За год интернет-трафик приложений и сайтов для торговли на фондовом рынке вырос в 5 раз, говорится в исследовании МТС, где сравнивалась активность пользователей в сентябре нынешнего и 2019 годов. Авторы изучили обезличенные данные 100 тыс. абонентов - жителей Москвы, у которых было установлено минимум одно банковское и брокерское приложение, используемое ими хотя бы раз в месяц, пишут "Известия "

В исследовании отмечается, что аудитория приложений для торговли ценными бумагами, помолодела. Так, за год доля инвесторов в возрасте 20-34 лет выросла на треть и к октябрю 2020-го достигла 40%, а 35-44-летних - просела, составив около 48%. Годом ранее они равнялись 31% и 53% соответственно, отмечают аналитики компании.

Возросшую активность частных инвесторов авторы связывают со снижением ставок по банковским депозитам и падением фондового рынка весной, когда цены на акции стали ниже. Тогда как сам интерес к инвестированию, по их мнению, подкреплен всё большим внедрением цифровых сервисов с удаленной идентификацией, позволяющих открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счета не выходя из дома.

Действия 63% пользователей, открывающих брокерские приложения 1-5 раз в неделю, показывают их приверженность к стратегии долгосрочного инвестирования. А поведение каждого пятого клиента, который заходил за такой же период более 100 раз, характерно больше для активно торгующих или начинающих изучать биржевой рынок, говорится в материалах. При этом отмечается: максимальная активность клиентов фиксируется с 16:00 до 19:00, когда идут торги в Москве и открывается биржа в США. Подавляющее большинство частных инвесторов для игры на бирже предпочитают брокерские сервисы на смартфоне.

По данным Мосбиржи, количество частных инвесторов вк октябрю 2020 г. достигло 7,5 млн против 3,2 млн в таком же периоде прошлого года.

В крупнейших банках и брокерских компаниях "Известиям" подтвердили тренд на омоложение инвесторов, отметив, что рост доли молодежи наблюдается в последние несколько лет, а в этом году интерес к игре на бирже стал еще более выраженным.

Как показал анализ активности пользователей приложений, более половины из них придерживаются стратегии долгосрочного инвестирования.