После налоговой реформы нефтянка попросит новых льгот

17 ноября. FINMARKET.RU - Нефтедобывающая отрасль по традиции стала одним из источников финансирования возникшего дефицита бюджета. В результате налоговой реформы из отрасли в 2021-2025 годах будет изъято 650 млрд рублей, пишет "Российская газета", ссылаясь на исследование VYGON.Consulting "Налоги в нефтедобыче: реформа-2020".

Газета "Ведомости", ссылаясь на это же исследование отмечает, что нефтяные компании потеряют около 1,15 трлн рублей денежного потока в 2021-2025 гг. из-за пересмотра налоговых льгот в 2020 году. С учетом возврата порядка 500 млрд рублей в виде налоговых вычетов для отдельных крупных проектов "общий номинальный эффект составит порядка 650 млрд рублей денежного потока за 5 лет".

Это вовсе не означает, что указанные средства в полном объеме автоматически поступят в федеральный бюджет, указывает "РГ". Компании будут сокращать нерентабельную добычу, так что размер общего "пирога" уменьшится, считают авторы исследования. Вместе с сокращением добычи ОПЕК+ в сочетании с низкими ценами на нефть увеличение налогов приведет к снижению инвестиционных планов компаний. А значит, к снижению добычи в будущем и как следствие - доходов бюджета, которые могут быть от нее получены.

При этом системные изменения в фискальных правилах - расширение периметра действия налога на добавленный доход (НДД), то есть перехода с обложения валовой добычи на обложение финансового результата, соответствует общемировому опыту. В 2019 году в России НДД применялся на участках, где производилось 46,3 млн тонн нефти (менее 10%), с 2021 года этот показатель составит до 230 млн тонн, около 48% всей добываемой нефти в стране. Но общая нагрузка на нефтедобывающую отрасль в России остается одной из самых высоких в мире, а с 2021 года она возрастет еще больше.

Уменьшить негативные последствия от роста финансовой нагрузки возможно, если с 2023 года, после окончания сделки ОПЕК+, создать новые стимулы для инвестиций. Например, введения амортизационных отчислений в 30% из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Потенциально это может дать 419 млн тонн сверх запланированной добычи и 4 трлн рублей дополнительных доходов бюджета к 2035 году, пишет "РГ".

В пресс-службе Минфина "Ведомостям" пояснили, что изменения в налогообложении были необходимы для стимулирования инвестиций в действующие месторождения и освоение новых, а также развитие переработки сырья. "В долгосрочной перспективе их принятие не должно привести к снижению нефтедобычи при условии, что компании будут осуществлять инвестиции", — подчеркнули в министерстве.

В Минфине отметили, что правительство отказалось от неэффективных и неактуальных льгот, которые уже выполнили свою функцию. При этом с отменой ряда льгот по НДПИ было одновременно предоставлено право перевода месторождений на НДД, величина которого зависит от фактических экономических показателей недропользователя, напомнили в министерстве.

В Минфине ожидают, что свободный денежный поток нефтяных компаний с учётом девальвационных эффектов 2020 года позволит им сохранить уровень инвестиций в объеме, необходимом для поддержания достигнутого уровня добычи (без учета сделки ОПЕК+) за счёт более эффективного управления чистой прибылью, пишут "Ведомости".