Внесудебное банкротство: заявления принимают не у всех

17 ноября. FINMARKET.RU - За почти 2,5 месяца с начала действия в стране процедуры внесудебногозаявления о ее прохождении подали в многофункциональные центры (МФЦ) 4144 заявителя, однако три четверти из них (3143) были возвращены заявителям. Всего с 1 сентября по 12 ноября процедура возбуждена в отношении 1001 россиянина, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, т. е. в 24% случаев.

В Минэкономразвития высокий процент возврата заявок объясняют не сложностью или несовершенством процедуры внесудебного банкротства, а тем, что многиепросто не соответствуют установленным требованиям, пишут "Ведомости" . "Одно из главных условий для списания долгов - оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект", - считают в министерстве.

Там также заявили, что изначально прогнозировался плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться процедурой. "Внесудебное банкротство - принципиально новый институт в российском законодательстве, и неудивительно, что граждане пока неактивно используют этот механизм. Сейчас мы ведем активную информационную политику в целях донесения для граждан актуальной информации", - уточнили в МЭР.

Закон о внесудебном банкротстве граждан, вступивший в действие с 1 сентября 2020 г., позволил людям начинать процедуру личной финансовой несостоятельности не только в привычном порядке, через суд, но и во внесудебном - бесплатно через МФЦ. Упрощенная процедура подходит тем, кто имеет непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. руб. и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными.

Эксперты отмечают, что общая картина с внесудебными банкротствами постепенно улучшается: в сентябре из 344 поданных заявлений процедура была запущена по 56 гражданам, т. е. в работу шло только каждое шестое заявление. Спустя 2,5 месяца динамика явно улучшилась, но окончательные выводы делать рано.

По словам экспертов, большое количество отказов в проведении внесудебного банкротства связано с незавершенными исполнительными производствами либо с обнаружением возможности оплаты заявителем своих долгов.

А в Минэкономразвития назвали еще одну типичную ошибку, заявителей - неправильное составление списка кредиторов. Кроме того, многие кандидаты в банкроты указывают в документах не соответствующую действительности информацию.

Как считают эксперты, для снижения уровня возвратов необходимо повышение юридической грамотности населения, как вариант - организация бесплатной юридической помощи на базе МФЦ.