.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Во втором чтении принят законопроект о перечне документов для заявок МСП на участие в закупках госкомпаний
17 ноября 2020 года 09:05
Что ждет малый бизнес
|0
Александр Рюмин/ТАСС
17 ноября. FINMARKET.RU - В 3-м квартале состояние малого бизнеса в РФ несколько улучшилось после снятия основных ограничительных мер первой волны пандемии, подтверждают данные нового индекса самочувствия МСП (совместный проект Сбербанка и Института экономики роста имени Столыпина). Индекс роста МСП охватывает около половины субъектов МСП во всех регионах РФ и учитывает объем выручки малого бизнеса, численность занятых в нем и объем оплаты труда на одного работника, пишет "Коммерсант". По сравнению со 2-м кварталом авторы зафиксировали рост по всем показателям: так, объем выручки в среднем на одну компанию МСП вырос на 5,9%, средний объем фонда оплаты труда (ФОТ) на одного занятого - на 4,2%, а среднее число рабочих мест - на 1,2% (расширение штата, очевидно, объясняется восстановлением сотрудников, уволенных в первые месяцы пандемии). Рост выручки обусловлен снятием ограничений на частное потребление, что подтверждают данные динамики потребительских расходов: так, их наибольший рост по сравнению со 2-м кварталом зафиксирован в транспортной и туристической отраслях (вчетверо), а также в сфере общепита (в 2,3 раза). Положительный эффект на сектор МСП оказали меры господдержки: речь идет о моратории на проверки бизнеса, налоговых и кредитных каникулах, отсрочках по арендным платежам, а также безвозмездных субсидиях и кредитах на зарплаты сотрудникам при сохранении занятости и др. В частности, двукратное снижение ставок по страховым взносам (до 15%) стимулировало бизнес к "обелению": общий объем ФОТ малых компаний вырос на 11,3%, а средняя зарплата - на 8,2%. Но по итогам года авторы ожидают ухудшения показателей, поскольку на фоне осенней волны COVID-19 бизнес столкнется с новыми ограничениями, а новых мер поддержки власти вводить не намерены. Сам бизнес опасается роста финансовой нагрузки из-за невозможности выполнить условия льготных кредитов, взятых для сохранения занятости.
.
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.