Что ждет малый бизнес

17 ноября. FINMARKET.RU - В 3-м квартале состояние малого бизнеса внесколько улучшилось после снятия основных ограничительных мер первой волны пандемии, подтверждают данные нового индекса самочувствия(совместный проект Сбербанка и Института экономики роста имени Столыпина).роста МСП охватывает около половины субъектов МСП во всех регионах РФ и учитывает объем выручки малого бизнеса, численность занятых в нем и объем оплаты труда на одного работника, пишет "Коммерсант"

По сравнению со 2-м кварталом авторы зафиксировали рост по всем показателям: так, объем выручки в среднем на одну компанию МСП вырос на 5,9%, средний объем фонда оплаты труда (ФОТ) на одного занятого - на 4,2%, а среднее число рабочих мест - на 1,2% (расширение штата, очевидно, объясняется восстановлением сотрудников, уволенных в первые месяцы пандемии).

Рост выручки обусловлен снятием ограничений на частное потребление, что подтверждают данные динамики потребительских расходов: так, их наибольший рост по сравнению со 2-м кварталом зафиксирован в транспортной и туристической отраслях (вчетверо), а также в сфере общепита (в 2,3 раза).

Положительный эффект на сектор МСП оказали меры господдержки: речь идет о моратории на проверки бизнеса, налоговых и кредитных каникулах, отсрочках по арендным платежам, а также безвозмездных субсидиях и кредитах на зарплаты сотрудникам при сохранении занятости и др. В частности, двукратное снижение ставок по страховым взносам (до 15%) стимулировало бизнес к "обелению": общий объем ФОТ малых компаний вырос на 11,3%, а средняя зарплата - на 8,2%.

Но по итогам года авторы ожидают ухудшения показателей, поскольку на фоне осенней волны COVID-19 бизнес столкнется с новыми ограничениями, а новых мер поддержки власти вводить не намерены.

Сам бизнес опасается роста финансовой нагрузки из-за невозможности выполнить условия льготных кредитов, взятых для сохранения занятости.