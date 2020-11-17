Быть или не быть индексации пенсий работающим

17 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуме вновь попросят об индексации пенсий работающим. Фракции Госдумы в ближайшее время намерены вновь обратиться к президенту по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам. Эту информацию "Известиям" подтвердили в "Справедливой России" и КПРФ, сославшись на невыполнение поручения главы государства.

В первый раз такое обращение было сделано от имени лидера партии Сергея Миронова на встрече главы государства с фракциями 6 октября. Тогда президент поддержал справороссов, заявив, что "у правительства есть поручение поработать в этом направлении".

"Сейчас принимается бюджет, и мы видим, что ничего не сделано. Такая ситуация недопустима. Мы принципиально расходимся с правительством в понимании сути пенсий. Нам говорят, чтоэто компенсация утраченного заработка, поэтому если человек работает, то ничего индексировать не надо. Мы же исходим из того, что это заработанная гражданином выплата на протяжении всей его трудовой деятельности, когда он делал отчисления в пенсионный фонд", - пояснил "Известиям" решение о повторном обращении к главе государства первый зампред фракции Михаил Емельянов.

По его словам, партия не только будет поднимать этот вопрос в общении с Путиным, но и настаивать на принятии соответствующего законопроекта, который был ею внесен в парламент во исполнение поправок в Конституцию.

С аналогичной просьбой к главе государства хотели бы обратиться и коммунисты. Как сообщил "Известиям" зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин, их партия также давно настаивает, чтобыпенсий была справедливой для всех россиян.

На прошлой неделе обращение в адрес главы государства с просьбой вмешаться в ситуацию направил глава ФНПР Михаил Шмаков. Как он пояснил "Известиям", теперь разрешить ее может только президент.

"Мы хотим обратить внимание президента на эту проблему. Сейчас в Конституцию внесены поправки, которые гарантируют индексацию пенсий всем: и работающим, и не работающим пенсионерам. Мы убеждены, что надо восстановить справедливость и вернуть индексацию, так как все эти люди вносили пенсионные взносы, явно несправедливо кому-то эти деньги сегодня не платить", - пояснил он газете.

Как пояснили в ФНПР, сделать это обращение их побудил ответ Минтруда о том, что индексация выплат работающим пенсионерам в ближайшие 3 года не планируется. Такого же мнения, отмечают профсоюзы, придерживается финансово-экономический блок правительства, но это противоречит Конституции.

По словам источника, близкого к Минтруду, так как бюджет на следующий год сверстан, в 2021 году индексации выплат работающим пенсионерам не планируется.