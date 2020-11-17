В РФ могут ввести проверки электропроводок в квартирах

17 ноября. FINMARKET.RU - В России предложили ввести обязательные плановыеэлектропроводки в квартирах. С такой инициативой выступили в Общественной палатеи НП "ЖКХ Контроль", соответствующее письмо направили главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишут "Известия"

Неисправнаяили несоблюдение требований проведения работ при ремонте электрооборудования и системы электроснабжения зачастую приводят к пожарам. На это указала автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Она предлагает ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет их осуществлять, говорится в письме главе Минстроя.

Средний срок службы проводки составляет около 30 лет. При прокладке внутри стен она может работать гораздо дольше, однако из-за больших нагрузок от современных электроприборов проводка может выйти из строя, поэтому и надо периодически проверять ее состояние.

Идею проверять проводку в квартирах поддержали в общественном совете при Минстрое. В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отметили, что инициатива достойна внимания.

"Проблемы с электропроводкой могут быть не менее опасны, чем с газовым оборудованием. В Госдуме находится законопроект, предполагающий комплексный контроль за газом в домах. Правильно распространить этот подход на электросети", - высказал мнение эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Как отметил член профильного комитета Госдумы Илья Осипов, инициативу о плановых проверках электропроводки в квартирах необходимо обсуждать - искать формулу, которая позволит не нарушить права собственности граждан.