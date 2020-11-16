В России может появиться страхование от безработицы

16 ноября. FINMARKET.RU - Госдума на этой неделе рассмотрит пакет изменений в закон о занятости населения. До конца ноября могут быть приняты поправки в закон, который серьезно не обновлялся уже почти 30 лет, пояснил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Предлагается создать единый портал занятости, сократить количество документов для регистрации потерявших работу граждан и частично перевести взаимодействие служб занятости с людьми в онлайн-режим.

Еще одна инициатива - возвращение страхования от безработицы. Такой механизм есть во многих странах мира, в России он тоже существовал. Сейчас самое время снова его вернуть, пишет "Российская газета"

Как пояснил РГ проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, до 2001 года в России существовал механизм страхования от безработицы: работодатель отчислял в специальный фонд занятости населения 2% от фонда оплаты труда работников, и безработный в первые 3 месяца получал пособие в размере 75% от среднего заработка, далее 60% и 40%. "Но в 2001 году решили ликвидировать фонд, а пособия финансировать напрямую из бюджета", - сказал Сафонов, отметив, что вместо принципа замещения утраченного заработка был внедрен принцип выплаты пособия на содержание, а размеры пособий утратили фактическую связь и с предыдущим размером зарплаты и даже с МРОТ.

По мнению эксперта, предложение восстановить страховые принципы, хотя бы частично, это движение в правильном направлении. При этом он подчеркнул: "Надо все-таки двигаться в строну классической системы, которая существует в западных странах, где платежи в фонд занятости делает работодатель. И как и было в России".