Россияне сократили траты в интернете

16 ноября. FINMARKET.RU - Во вторую волну пандемии коронавируса россияне стали экономить на приобретении в Сети продуктов питания, готовой еды, одежды, электроники, уверены аналитики сервиса приема онлайн-платежей CloudPayments. Компания проанализировали данные 3 тыс. своих партнеров о потребительской активности граждан в интернете с апреля по октябрь 2020 года, пишут "Известия" . Речь идет о таких ритейлерах и платформах доставки, как iGooods (товары из "Ашана", "ВкусВилла", "Ленты", "Карусели" и других магазинов), FamilyFriends, Ecomarket, "Додо пицца", "Папа Джонс", Rendez-Vous, Paolo Conte и другие. Но этане учитывает заказы на сайтах крупных продуктовых ритейлеров.

По данным компании, пик популярности онлайн-покупок пришелся именно на первую волну развития коронавируса. В апреле в Сети было в четыре раза больше приобретений, чем в октябре. Хотя их точное число в компании не уточнили. При этом средний чек покупок непрерывно снижался с почти 4 тыс. рублей в апреле до 2,1 тыс. рублей в октябре.

Заказывать готовую еду на дом в октябре граждане также стали реже, чем в апреле: количество покупок сократилось на 23%, хотя средний чек практически не изменился и составил 1,1 тыс. рублей.

Объем онлайн-покупок одежды и обуви тоже снизился: в апреле люди совершили на 67% больше трансакций в этой категории, чем в октябре. Средняя стоимость приобретений осенью выросла на 1%, до 6,3 тыс. рублей.

Упало в октябре и количество покупок электроники и гаджетов в интернете: на 171% по сравнению с апрелем. Правда, средний чек в этой категории вырос на 58%, до почти 10 тыс. рублей. По мнению представителя CloudPayments, в первую очередь это было обусловлено ростом курса доллара и евро. А вот покупки бытовой техники в онлайн-магазинах в октябре люди стали делать чаще: число трансакций осенью выросло на 85% по сравнению с апрелем. Но средний чек сократился на 30%, до почти 25 тыс. рублей.

Ко второй волне развития коронавируса многие поняли: жизнь изменилась, а "удаленный" режим не закончится в ближайшее время. Поэтому граждане занялись активным улучшением домашних условий, предпочитая при этом выбирать лишь самое необходимое и, по возможности, более дешевое, подчеркнули в компании.

При этом в "Ашане" до сих пор видят большой спрос на услугу по доставке товаров на дом. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет в основном непродуктовые компании: Ozon, "Ситилинк", "М.Видео", Lamoda) также пока не фиксируют отрицательной динамики в продажах.