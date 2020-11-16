Более половины работодателей не снижали затраты на персонал

16 ноября. FINMARKET.RU - Половине (53%) российских компаний удалось во время первой волны пандемии COVID-19 сохранитьна персонал на докризисном уровне, пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob среди менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб предприятий. Как отмечается в исследовании, в наименьшей степени сокращение зарплат и выплат сотрудникам коснулось сферы информационных технологий и телекоммуникаций. Здесь доля работодателей, избежавших экономии на персонале, достигает 75%.

Тем, кому все-таки пришлось сокращать затраты, чаще всего приходилось менять систему оплаты труда. Почти каждая пятая компания (19%) пересматривала политику выплат переменной части зарплаты. Неполный рабочий день или неполную рабочую неделю ввели примерно 15% опрошенных предприятий. Еще столько же (14%) попросили уйти сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Наименее популярные меры – введение режима простоя (8%), сокращение штата (8%) и полный или частичный отказ от компенсационного пакета (6%). В последний, как правило, входит ДМС, обучение, питание, корпоративные мероприятия и др.

Оптимизация издержек и сокращение расходов в компаниях продолжаются, утверждает генеральный директор рекрутинговой компании Hays в России Алекс Штейнгардт. Но сокращение штата, по его мнению, должно быть одним из последних средств. И, как следует из результатов опроса, многие организации это понимают.

Ко второй волне COVID-19 многие сотрудники уже адаптировались к новым условиям труда, в том числе в удаленном режиме. А ихуспели пересмотреть свои процессы и выстроить их с учетом новых вводных, отмечают эксперты.