.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16 ноября 2020 года 09:21
Более половины работодателей не снижали затраты на персонал
|0
Егор Алеев/ТАСС
16 ноября. FINMARKET.RU - Половине (53%) российских компаний удалось во время первой волны пандемии COVID-19 сохранить затраты на персонал на докризисном уровне, пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob среди менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб предприятий. Как отмечается в исследовании, в наименьшей степени сокращение зарплат и выплат сотрудникам коснулось сферы информационных технологий и телекоммуникаций. Здесь доля работодателей, избежавших экономии на персонале, достигает 75%. Тем, кому все-таки пришлось сокращать затраты, чаще всего приходилось менять систему оплаты труда. Почти каждая пятая компания (19%) пересматривала политику выплат переменной части зарплаты. Неполный рабочий день или неполную рабочую неделю ввели примерно 15% опрошенных предприятий. Еще столько же (14%) попросили уйти сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Наименее популярные меры – введение режима простоя (8%), сокращение штата (8%) и полный или частичный отказ от компенсационного пакета (6%). В последний, как правило, входит ДМС, обучение, питание, корпоративные мероприятия и др. Оптимизация издержек и сокращение расходов в компаниях продолжаются, утверждает генеральный директор рекрутинговой компании Hays в России Алекс Штейнгардт. Но сокращение штата, по его мнению, должно быть одним из последних средств. И, как следует из результатов опроса, многие организации это понимают. Ко второй волне COVID-19 многие сотрудники уже адаптировались к новым условиям труда, в том числе в удаленном режиме. А их работодатели успели пересмотреть свои процессы и выстроить их с учетом новых вводных, отмечают эксперты.
.
Ключевые слова: Россия, работодатели, затраты
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.