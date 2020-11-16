Правительство оздоровит структуры министерств и ведомств

16 ноября. FINMARKET.RU - В самое ближайшее время премьер-министр Михаил Мишустин должен подписать постановления правительства об установлении единых стандартов структуры центральных аппаратов и территориальных органов исполнительной власти, а также о сокращении их численности, пишет "Коммерсант" . Это первый за последние годы план реформирования федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), находящихся в ведении правительства РФ, он был объявлен заранее: Минфин сообщал о нем еще в сентябре 2019 года как об обсуждаемом, из-за эпидемии COVID-19 и смены правительства сроки сдвинулись.

Набор проблем, который предполагает решить "административная реформа" (так проект называется во внутренних документах Белого дома), выглядит так. С момента последней унификации в 2004 году центральные аппараты ФОИВ уже сильно отличаются друг от друга - это уже часто мешает их взаимодействию, что в новом правительстве, часто работающем по проектным методам, критично.

Основная идея реформы - установление жестких требований к структуре как аппарата ФОИВ, так и его терорганов: в зависимости от числа "управляемых" подчиненных рассчитываются лимиты числа руководителей высшего и среднего звена, помощников и советников, штат обеспечивающих подразделений должен быть менее 30% от общего.

По итогам подсчетов нормативов в аппарате Белого дома из 329 должностей заместителей руководителей ФОИВ сократить предполагается несколько десятков, в том числе 25 должностей заместителей министров. Обсуждается, но пока не решена судьба пяти ФОИВ с численностью менее 100 человек персонала, что считается в Белом доме малорациональным: Россвязи, Роспечати, Роспатента, Росгидромета и Ростуризма. В основном сокращаются незаполненные вакансии, которых в министерствах (по расчетам на март 2020 года) - 18,7%, в службах - 22,5%, в агентствах - 14,3%, притом что центральные аппараты нужно сократить на 5%.

Терорганы ФОИВ сокращаются на 10%: в министерствах и агентствах увольнений действующих сотрудников практически не будет, возможны лишь некоторые сокращения в службах в 2021 году. По итогам предельная численность сотрудников центральных аппаратов ФОИВ предполагается в 22,8 тыс. человек, терорганов - 302,8 тыс. (сейчас - 23,9 тыс. и 336,5 тыс.). Сокращение пройдет довольно быстро - с 1 января по 1 апреля - основная часть, в регионах могут идти чуть дольше. Наибольшие в цифрах сокращения в регионах по естественным причинам придутся на самые многочисленные ФОИВ: ФНС, казначейство, ФТС, Росреестр и Росстат. Сокращения расходов на оплату труда госслужащихне предполагает.